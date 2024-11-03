В школах Латвии предлагают начинать учебный день позже. А что в Эстонии?

В Латвии специалисты отмечают, что занятия в школах страны должны начинаться позже, так как дети слишком рано просыпаются — первые уроки могут начаться в 7.30 утра. Как обстоят дела в Эстонии? И планируется перенос начала учебного дня на более позднее время? Узнал RusDelfi.