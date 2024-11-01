ВНИМАНИЕ | На Эстонию надвигается шторм! Скорость ветра достигнет 35 м/с, выпадет снег

В пятницу (1.11) активная область низкого давления из Скандинавии быстро переместится через южную Финляндию за Санкт-Петербург. На ее краю в Эстонии ночью ожидаются сильные юго-западные и западные, а днем северо-западные и северные ветры.

Внимание! Юго-западный и западный ветер усилится внутри страны на юге Эстонии, утром его скорость достигала 18 м/с. Днем ветер также будет сильным до 13, порывами 17, на юге Эстонии до 20 м/с. В районе Рижского залива скорость ветра до 25 м/с, днем ​​ветер повернет на северо-запад и усилится в других местах побережья порывами до 25 м/с. Поздно вечером на островах и побережьях Западной Эстонии северо-западный ветер продолжит усиливаться, его скорость может достигать 30 м/с.