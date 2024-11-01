01.11.2024, 10:36
ВНИМАНИЕ | На Эстонию надвигается шторм! Скорость ветра достигнет 35 м/с, выпадет снег
Дороги станут скользкими
ФОТО: | Delfi Meedia
Агентство окружающей среды объявило предупреждение об опасных погодных условиях. Помимо сильного ветра, ожидается град, гроза, дождь и снег. На дорогах — опасность обледенения, пишет Maaleht.
В пятницу (1.11) активная область низкого давления из Скандинавии быстро переместится через южную Финляндию за Санкт-Петербург. На ее краю в Эстонии ночью ожидаются сильные юго-западные и западные, а днем северо-западные и северные ветры.
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