В Таллинне произошла цепная авария с участием четырех автомобилей

В четверг, 31 октября, в 05:54 полиция получила сообщение об аварии на 9 км шоссе Тыдва-Хагери в волости Кохила в Рапламаа, где столкнулись легковой автомобиль Renault Megane, которым управлял 61-летний мужчина, и легковой автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 53-летний мужчина. Водитель Mercedes был доставлен в больницу.

В 07:12 поступило сообщение об аварии на Кадастику теэ в поселке Имавере в Ярвамаа, где произошло столкновение легкового автомобиля Toyota, которым управлял 54-летний мужчина, и грузовика Man, которым управлял 50-летний мужчина. Скорая помощь доставила в больницу пассажира Toyota, 61-летнего мужчину. Обстоятельства ДТП выясняются.

В 12:38 произошла авария на перекрестке Таммсааре теэ и Ретке теэ в Таллинне, где 78-летний мужчина на легковом автомобиле Hyundai врезался сзади в легковой автомобиль Toyota, которым управлял 46-летний мужчина. Скорая помощь доставила водителя Hyundai в больницу.

В 16:39 произошла авария на перекрестке улиц Тёэстусе и Эрика в Таллинне, где 70-летняя женщина, переходишвая дорогу в неположенном месте, получила удар от легкового автомобиля Toyota Avensis, которым управлял 42-летний мужчина. Скорая помощь доставила пешехода в больницу.

В 17:21 произошла авария возле Эхитаяте теэ, 116b в Таллинне, где 58-летняя женщина на легковом автомобиле Mercedes-Benz сбила 47-летнюю женщину, ехавшую на электросамокате. Скорая помощь доставила самокатчицу в больницу.

В 17:20 возле Кивимурру, 48 в Таллинне произошла цепная авария с участием четырех легковых автомобилей. 44-летнюю женщину, управлявшую Volkswagen Passat, доставили в больницу на обследование.

Около 18:10 произошла авария возле Кангеласе, 19 в городе Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа, где переходивший дорогу в неположенном месте 70-летний мужчина получил удар от легкового автомобиля Mercedes-Benz, которым управлял 42-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.