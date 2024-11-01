Новости дня
01.11.2024, 11:02

„На криптовалюте зарабатывают больше, медицина становится хобби“. Врач-реаниматолог рассказал, как медики реагируют на заморозку повышения зарплат

 
„Врач находится на поле боя между государством и пациентами“
Врач-реаниматолог Евгений Щаслывый в рабочей обстановке
Врач-реаниматолог Евгений Щаслывый в рабочей обстановке
ФОТО: Erakogu

Правительство на четыре года приостанавливает повышение зарплат врачам. Что планируют делать медицинские сотрудники в ответ на такое решение? Delfi узнал у врача скорой помощи Евгения Щаслывого.

Бюджет Кассы здоровья на ближайшие годы дефицитный, и в государственном бюджете не предусмотрено достаточного финансирования для повышения зарплат работников здравоохранения. В связи с этим медицинским работникам дали понять, что они могут забыть о повышении зарплат на следующие четыре года. Союз врачей уже обратился к государственному посреднику. Текущая ситуация напоминает период 2009–2012 годов, когда коллективный договор не был заключён, и из Эстонии уехали сотни врачей, в основном в Финляндию.

Это большое разочарование, - признается врач-реаниматолог Евгений Щаслывый. „Мы заложники ситуации и всей системы: мы можем негодовать, злиться, противиться решениям государства, но от нашего мнения ничего не зависит. Ты врач, приходишь на работу, с 8 утра до 4 дня ты принимаешь пациентов и получаешь почасовую оплату. Оплата не зависит от количества пациентов, она считается по часам.

Ознакомься с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии