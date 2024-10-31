31.10.2024, 18:27
ВИДЕО | Певкур: Возможно, оборонные технопарки появятся во всех четырех выбранных местах(5)
Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) заявил, что если больше предприятий захотят создать в Эстонии оборонные технопарки, то можно использовать все выбранные четыре места в Ляэнемаа, Пярнумаа и Ида-Вирумаа.
„Если будет больше желающих, мы бы предпочли оставить и больше возможностей. Если их будет один-два, мы, наверное, выберем для технопарка только один район“, - сказал министр обороны.
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