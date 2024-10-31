ВИДЕО | Певкур: Возможно, оборонные технопарки появятся во всех четырех выбранных местах

„Если будет больше желающих, мы бы предпочли оставить и больше возможностей. Если их будет один-два, мы, наверное, выберем для технопарка только один район“, - сказал министр обороны.

Предприятия должны до 22 ноября подать запросы в министерство. По словам Певкура, на данный момент заявки подали около 15 фирм, среди которых как эстонские, так и иностранные. Среди них есть как производители, желающие основать в Эстонии небольшие производства, так и те, кто заинтересован в производстве крупнокалиберных снарядов, требующих крупных инвестиций. Четыре компании планируют осуществить в Эстонии крупномасштабные инвестиции.