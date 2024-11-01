Что нужно знать о новом автоналоге, который вступит в силу с нового года

Регистрационный налог необходимо оплатить до выдачи документов на автомобиль. Если новый автомобиль приобретается у дилера, продавец уже оплатил регистрационный сбор от имени клиента в государственный бюджет. „Таким образом, клиенту не нужно платить этот налог Департаменту транспорта; он может сделать это прямо у дилера. Технические детали отображения налога в счете еще не определены, так как это зависит от того, покупает ли клиент автомобиль в лизинг или нет,“ — пояснил руководитель Elke Tallinna, добавив, что в ближайшее время к информации о стоимости всех моделей автомобилей будет добавлена информация о регистрационном и ежегодном налогах.

В состав регистрационного налога для легковых автомобилей категории M1 входит базовая часть в размере 150 евро, компонент, зависящий от удельного выброса CO2, а также часть, учитывающая массу, расчет которой проводится индивидуально для каждого автомобиля. Для фургонов базовая часть составляет 300 евро.

„Таким образом, например, за дизельный Volkswagen Passat возрастом 10 лет придется платить годовой налог в размере 167 евро. Регистрационный сбор за автомобиль составит 532 евро. За гибридный Toyota Auris того же возраста необходимо уплатить минимальную ставку годового налога в размере 50 евро, а регистрационный сбор составит 263 евро. Таким образом, новый налог может способствовать увеличению количества экологически чистых автомобилей на дорогах. Для сравнения, годовой налог на новый гибридный Toyota RAV4 составит 174 евро, а регистрационный сбор — 880 евро,“ — поясняет Розенфельд.

Ставка налога на легковые и коммерческие транспортные средства состоит из базовой части, компонента CO2, полной массы, а также зависит от возраста автомобиля. Годовая ставка для легкового автомобиля и фургона включает базовую часть в размере 50 евро. Для автомобилей старше пяти лет коэффициент возраста начинает уменьшать размер налога.

„Налог на моторные транспортные средства, в народе называемый транспортным налогом, будет состоять из двух частей: ежегодного налога, который будет собирать Налогово-таможенный департамент, и регистрационного налога, который нужно будет платить Департаменту транспорта. Ежегодный налог владельцы транспортных средств начнут платить с 2025 года ежегодно за свои транспортные средства, зарегистрированные в дорожном регистре“, – объясняет директор Elke Tallinn, Райдо Розенфельд.

Регистрационный налог повлияет на решения о покупке автомобилей.

„Регистрационный налог, являющийся частью налога на транспортные средства, должен быть оплачен перед регистрацией транспортного средства в дорожном регистре, то есть регистрационная запись возможна только при условии оплаты регистрационного налога, целью которого является влияние на будущие решения по покупке автомобилей. Важный нюанс заключается в том, что доля CO2 в формуле регистрационного налога больше, чем в годовом налоге, чтобы поощрять покупку менее загрязняющих транспортных средств. Размер регистрационного налога также будет зависеть от возраста автомобиля,“ — отметил Розенфельд.

Он подчеркнул, что возрастное снижение применяется линейно каждый год, пока с даты первой регистрации транспортного средства не пройдет 15 лет, после чего возрастной коэффициент составит 0,20. Например, за новый Toyota Corolla сегодня нужно заплатить 800 евро регистрационного налога, но через 10 лет его размер составит уже 535 евро.

„Регистрационный налог необходимо оплатить также при первой смене владельца транспортного средства, уже зарегистрированного в дорожном регистре Эстонии, при условии, что за это транспортное средство ранее не был уплачен регистрационный сбор. Согласно закону, ставки регистрационного налога будут увеличены в 2028 и 2031 годах,“ — добавил представитель автодилера.

При покупке подержанного автомобиля стоит проверить, уплачен ли налог.

Закон о налоге на моторные транспортные средства вступит в силу 1 января 2025 года, и за транспортные средства, впервые зарегистрированные в дорожном регистре по состоянию на эту дату, налог должен быть оплачен как минимум наполовину до 15 июня, а оставшаяся часть – до 15 декабря.

За транспортные средства, зарегистрированные в течение налогового периода до 30 сентября, налог на моторные транспортные средства должен быть оплачен как минимум до 15 декабря. За транспортные средства, впервые зарегистрированные после 30 сентября в течение налогового периода, налог должен быть оплачен до 15 июня следующего года.

„Налогово-таможенный департамент отправит уведомление о налоге человеку, который по данным дорожного регистра является владельцем или ответственным пользователем транспортного средства по состоянию на 1 января. Таким образом, при заключении сделки купли-продажи автомобиля также следует выяснить, оплачен ли транспортный налог, или его оплатит новый владелец, чтобы это не стало неожиданностью для нового владельца“, – пояснил Розенфельд.“

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