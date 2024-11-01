Успейте на последние в этом году бесплатные юридические консультации!
Таллинн предлагает жителям города бесплатные юридические консультации, которые проходят по графику во всех районах города. Последние в этом году консультационные дни пройдут в районах Пыхья-Таллинн, Кесклинн, Мустамяэ и Хааберсти.
В дни консультаций можно получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с семейным правом, наследственным правом, долговым правом, договорным правом, трудовым правом, налоговым правом, защитой прав потребителей, исполнительным производством и квартирными товариществами, а также по вопросам общения с органами местного самоуправления или государственными учреждениями.
Юридические консультации проводят специалисты Эстонского союза юристов: нотариусы, юристы, адвокаты, судебные исполнители. Консультации проходят на эстонском, русском и английском языках. Предварительная регистрация не требуется.
На консультацию можно прийти в подходящий день вне зависимости от района проживания.
Последние в 2024 году юридические консультации пройдут:
5 ноября с 9 до 13 часов – в управе района Пыхья-Таллинн (Кари, 15)
14 ноября с 13 до 18 часов – в социальном центре Кесклинн (Лийвалайя, 32)
21 ноября с 9 до 14 часов – в управе района Мустамяэ (Вильде, 118)
28 ноября с 9 до 14 часов – в досуговом центре Ыйсмяэ (Эхитая теэ,109A/2)
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