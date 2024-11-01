Успейте на последние в этом году бесплатные юридические консультации!

В дни консультаций можно получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с семейным правом, наследственным правом, долговым правом, договорным правом, трудовым правом, налоговым правом, защитой прав потребителей, исполнительным производством и квартирными товариществами, а также по вопросам общения с органами местного самоуправления или государственными учреждениями.

Юридические консультации проводят специалисты Эстонского союза юристов: нотариусы, юристы, адвокаты, судебные исполнители. Консультации проходят на эстонском, русском и английском языках. Предварительная регистрация не требуется.

На консультацию можно прийти в подходящий день вне зависимости от района проживания.

Последние в 2024 году юридические консультации пройдут:

5 ноября с 9 до 13 часов – в управе района Пыхья-Таллинн (Кари, 15)

14 ноября с 13 до 18 часов – в социальном центре Кесклинн (Лийвалайя, 32)

21 ноября с 9 до 14 часов – в управе района Мустамяэ (Вильде, 118)

28 ноября с 9 до 14 часов – в досуговом центре Ыйсмяэ (Эхитая теэ,109A/2)

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .