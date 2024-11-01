Комиссия по борьбе с коррупцией: в госбюджете не может быть скрытых пособий
Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией просит в направленном министерствам, Канцелярии Президента и Государственной канцелярии совместном письменном обращении уточнить данные, представленные в проекте государственного бюджета на следующий год.
На внеочередном открытом заседании, которое прошло 28 октября, комиссия совместно с министром финансов Юргеном Лиги и государственным контролером Янаром Холмом рассмотрела прозрачность государственного бюджета и основы предоставления пособий из государственного бюджета юридическим лицам. Комиссия, исходя из полученной информации, просит уточнить данные в пояснительной записке к государственному бюджету на 2025 год.
Председатель комиссии Анастасия Коваленко-Кылварт пояснила, что, руководствуясь представленным Государственным контролем отчетом об аудите, указание получателя пособия в пояснительной записке к государственному бюджету не может служить основанием для выдачи средств. „В пояснительной записке обнародована лишь частичная информация о получающих пособия юридических лицах. То же касается и пояснений по причинам выдачи пособий. Некоторые министерства и вовсе не предоставили эту информацию. Корректным было бы дать возможность представить свою кандидатуру на получение средств всем, кто работает в соответствующей сфере и соответствует критериям. Вынесение решения о выдаче пособия должно быть максимально прозрачным, а также соответствовать требованиям Закона о бухгалтерском учете, – отметила она и добавила: – Просим предоставить данные к 8 ноября, то есть до второго чтения проекта закона о государственном бюджете на 2025 год“.
Комиссия просит все министерства, Канцелярию Президента Республики и Государственную канцелярию пересмотреть данные о пособиях в подотчетных им сферах, представленные в графе „основы выдачи пособий“ в приложении 3 к пояснительной записке к проекту закона о государственном бюджете на 2025 год, и уточнить эти данные, а также заполнить пустые строки. По словам комиссии, в процессе уточнения информации следует добавить реквизиты к приказу или постановлению министра, которые служат основанием для выдачи пособия, а также ссылку на этот приказ или постановление. Информация о договорах также должна быть дополнена реквизитами и ссылкой на договор. Это касается и соглашений о сотрудничестве. В случае, если основанием для выдачи пособия был конкурс, необходимо предоставить информацию о прошедшем конкурсе или открытом туре ходатайств и соответствующую ссылку.