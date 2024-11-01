Комиссия по борьбе с коррупцией: в госбюджете не может быть скрытых пособий

На внеочередном открытом заседании, которое прошло 28 октября, комиссия совместно с министром финансов Юргеном Лиги и государственным контролером Янаром Холмом рассмотрела прозрачность государственного бюджета и основы предоставления пособий из государственного бюджета юридическим лицам. Комиссия, исходя из полученной информации, просит уточнить данные в пояснительной записке к государственному бюджету на 2025 год.

Председатель комиссии Анастасия Коваленко-Кылварт пояснила, что, руководствуясь представленным Государственным контролем отчетом об аудите, указание получателя пособия в пояснительной записке к государственному бюджету не может служить основанием для выдачи средств. „В пояснительной записке обнародована лишь частичная информация о получающих пособия юридических лицах. То же касается и пояснений по причинам выдачи пособий. Некоторые министерства и вовсе не предоставили эту информацию. Корректным было бы дать возможность представить свою кандидатуру на получение средств всем, кто работает в соответствующей сфере и соответствует критериям. Вынесение решения о выдаче пособия должно быть максимально прозрачным, а также соответствовать требованиям Закона о бухгалтерском учете, – отметила она и добавила: – Просим предоставить данные к 8 ноября, то есть до второго чтения проекта закона о государственном бюджете на 2025 год“.