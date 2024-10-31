Пюхтицкий монастырь ответил Ляэнеметсу: выйти из-под юрисдикции Московского патриархата невозможно

В обращении, опубликованном на сайте монастыря, отмечается, что „монастырь по собственной инициативе не может и не имеет права отказаться от своего нынешнего статуса ставропигиальности и обращаться к священноначалию с просьбой об изменении своей юрисдикции и переходе во Вселенскую православную церковь с центром в Константинополе“.

Отмечается, что монахини не могут самовольно менять уклад своей жизни, в связи с чем предполагаемое наделение их правом волеизъявления при выборе юрисдикции находится в прямом противоречии как с самим понятием монашества, так и с принесенными монахинями и основанными на отречении от мира обетами.

Уклад жизни монастыря определяется ее уставом, который запрещает самовольную смену юрисдикции. Как отмечается в ответе, примеры из истории монастыря свидетельствуют, что смена его юрисдикции происходила „исключительно в силу определенных исторических и государственных перемен и всегда совершалась по решению священноначалия“. При этом самостоятельно патриарх соответствующее решение принять не может, оно должно быть коллегиальным с соблюдением „последовательности канонически-правовых церковных событий“.

Настоятельница выражает уверенность, что правительство ЭР правильно оценит стремление монастыря соблюдать нормы церковной жизни, тем более, что к монахиням у государства претензий нет.

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