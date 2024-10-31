ФОТОГАЛЕРЕЯ | В Ласнамяэ наградили лучших учителей

„В этом году особенно важно подчеркнуть значимость педагогов и оказать им поддержку. Я горжусь тем, что в Ласнамяэ работает так много хороших специалистов, которые каждый день вносят свой вклад в развитие наших детей и помогают им строить свое будущее. Я призываю всех ценить, мотивировать и, при необходимости, помогать нашим замечательным педагогам“, – призвала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.