Новости Эстонии
31.10.2024, 21:17

ФОТОГАЛЕРЕЯ | В Ласнамяэ наградили лучших учителей

 

На состоявшемся вчера, 30 октября мероприятии „Деятель сферы образования Ласнамяэ 2024“ районная управа выразила признание 42 работникам образовательных учреждений Ласнамяэ, и отдельно поблагодарила 6 самых выдающихся учителей, которых жители выдвинули в рамках акции „Похвали учителя“.

„В этом году особенно важно подчеркнуть значимость педагогов и оказать им поддержку. Я горжусь тем, что в Ласнамяэ работает так много хороших специалистов, которые каждый день вносят свой вклад в развитие наших детей и помогают им строить свое будущее. Я призываю всех ценить, мотивировать и, при необходимости, помогать нашим замечательным педагогам“, – призвала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В этом году коллективы образовательных учреждений выдвинули на звание деятеля в сфере образования Ласнамяэ 42 сотрудника, которые внесли наибольший вклад в развитие образования в городе и районе в этом году. Помимо представленных образовательными учреждениями номинантов районная управа решила отметить самых выдающихся педагогов, которых выдвинули родители, коллеги, нынешние и бывшие ученики в рамках кампании „Похвали учителя“.

По итогам кампании „Похвали учителя“ признание выразили следующим работникам сферы образования:

  • Таллиннская Паэ гимназия – Олеся Ананьева,

  • Таллиннская Лаагнаская гимназия – Пилле Аасаметс,

  • Ласнамяэская гимназия – Юлия Апалкова,

  • Таллиннский детский сад Куристику – Светлана Куницына,

  • Ласнамяэская русская гимназия – Екатерина Рыжкова,

  • Таллиннский детский сад Асундузе – Эева Кютт.

Звание „Деятеля в сфере образования Ласнамяэ 2024“ получили:

  • Таллиннский детский сад Арбу – Елена Невонен,

  • Таллиннский детский сад Асундузе – Марин Верлин,

  • Таллиннский детский сад Кихну – Наталия Баталова,

  • Таллиннский детский сад Кивила – Эвлин Шарикова,

  • Таллиннский детский сад Кивимурру – Светлана Синдякова,

  • Таллиннский детский сад Куристику – Наталия Жаруева,

  • Таллиннская детский сад-основная школа Лаагна – Жанна Верховская,

  • Таллиннский детский сад Кирсике – Юлия Волгина,

  • Таллиннский детский сад Лаагна Руккилилль – Реэлика Вендонен,

  • Таллиннский детский сад Лийкури – Лариса Князева,

  • Таллиннский детский сад Линдакиви – Наталия Матвеева,

  • Таллиннский детский сад Линнамяэ – Алина Мягкова,

  • Таллиннский детский сад Лойтсу – Алиса Свистунов,

  • Таллиннский детский сад Ляэнемере – Мерике Ярошевская,

  • Таллиннский детский сад Махтра – Маарья-Лийс Ландра,

  • Таллиннский детский сад Муху – Ирина Родионова,

  • Таллиннский детский сад Мустакиви – Екатерина Чукардина,

  • Таллиннский детский сад Паэ – Наталья Збукарь-Игнатенко,

  • Таллиннский детский сад Паэкааре – Кюлли Ремсу,

  • Таллиннский детский сад Палласти – Мария Воронкова,

  • Таллиннский детский сад Прийсле – Лоа Кирбер,

  • Таллиннский детский сад Раадику – Рийна Салак,

  • Таллиннский детский сад Сели – Раиса Краснова,

  • Таллиннский детский сад Сикупилли – Ольга Букова,

  • Таллиннский детский сад Суур-Паэ – Наталья Бульская,

  • Таллиннский детский сад Тууле – Кайре Коркма,

  • Таллиннский детский сад Вормси – Марье Саар,

  • Таллиннский детский сад Юлемисте – Алар Калякин,

  • Таллиннский детский сад Юмера – Ольга Цветкова,

  • Таллиннская гимназия Куристику – Рийна Шведе,

  • Таллиннская Лаагнаская гимназия – Анти Крик,

  • Ласнамяэская гимназия – Рийна Отьсепп,

  • Ласнамяэская русская гимназия – Мария Роганова,

  • Ласнамяэская основная школа – Елена Миххалап-Новикова,

  • Таллиннский Линнамяэский русский лицей – Анна Карро,

  • Таллиннская Ляэнемереская гимназия – Алена Медведьева,

  • Таллиннская Махтраская основная школа – Лейно Лепп,

  • Таллиннская Паэ гимназия – Анна Луйк,

  • Ласнамяэская музыкальная школа – Неэме Аррас,

  • Школа по интересам Тондираба – Серафима Колосова,

  • Таллиннское Ласнамяэское механическое училище – Алексей Федюкин,

  • Таллиннская школа обслуживания – Кристи Тийдо,

  • Таллиннский учебно-консультативный центр – Ольга Минаева.

Подробно о кампании „Похвали учителя“ можно прочитать здесь.

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