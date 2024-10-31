ФОТОГАЛЕРЕЯ | В Ласнамяэ наградили лучших учителей
На состоявшемся вчера, 30 октября мероприятии „Деятель сферы образования Ласнамяэ 2024“ районная управа выразила признание 42 работникам образовательных учреждений Ласнамяэ, и отдельно поблагодарила 6 самых выдающихся учителей, которых жители выдвинули в рамках акции „Похвали учителя“.
„В этом году особенно важно подчеркнуть значимость педагогов и оказать им поддержку. Я горжусь тем, что в Ласнамяэ работает так много хороших специалистов, которые каждый день вносят свой вклад в развитие наших детей и помогают им строить свое будущее. Я призываю всех ценить, мотивировать и, при необходимости, помогать нашим замечательным педагогам“, – призвала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В этом году коллективы образовательных учреждений выдвинули на звание деятеля в сфере образования Ласнамяэ 42 сотрудника, которые внесли наибольший вклад в развитие образования в городе и районе в этом году. Помимо представленных образовательными учреждениями номинантов районная управа решила отметить самых выдающихся педагогов, которых выдвинули родители, коллеги, нынешние и бывшие ученики в рамках кампании „Похвали учителя“.
По итогам кампании „Похвали учителя“ признание выразили следующим работникам сферы образования:
Таллиннская Паэ гимназия – Олеся Ананьева,
Таллиннская Лаагнаская гимназия – Пилле Аасаметс,
Ласнамяэская гимназия – Юлия Апалкова,
Таллиннский детский сад Куристику – Светлана Куницына,
Ласнамяэская русская гимназия – Екатерина Рыжкова,
Таллиннский детский сад Асундузе – Эева Кютт.
Звание „Деятеля в сфере образования Ласнамяэ 2024“ получили:
Таллиннский детский сад Арбу – Елена Невонен,
Таллиннский детский сад Асундузе – Марин Верлин,
Таллиннский детский сад Кихну – Наталия Баталова,
Таллиннский детский сад Кивила – Эвлин Шарикова,
Таллиннский детский сад Кивимурру – Светлана Синдякова,
Таллиннский детский сад Куристику – Наталия Жаруева,
Таллиннская детский сад-основная школа Лаагна – Жанна Верховская,
Таллиннский детский сад Кирсике – Юлия Волгина,
Таллиннский детский сад Лаагна Руккилилль – Реэлика Вендонен,
Таллиннский детский сад Лийкури – Лариса Князева,
Таллиннский детский сад Линдакиви – Наталия Матвеева,
Таллиннский детский сад Линнамяэ – Алина Мягкова,
Таллиннский детский сад Лойтсу – Алиса Свистунов,
Таллиннский детский сад Ляэнемере – Мерике Ярошевская,
Таллиннский детский сад Махтра – Маарья-Лийс Ландра,
Таллиннский детский сад Муху – Ирина Родионова,
Таллиннский детский сад Мустакиви – Екатерина Чукардина,
Таллиннский детский сад Паэ – Наталья Збукарь-Игнатенко,
Таллиннский детский сад Паэкааре – Кюлли Ремсу,
Таллиннский детский сад Палласти – Мария Воронкова,
Таллиннский детский сад Прийсле – Лоа Кирбер,
Таллиннский детский сад Раадику – Рийна Салак,
Таллиннский детский сад Сели – Раиса Краснова,
Таллиннский детский сад Сикупилли – Ольга Букова,
Таллиннский детский сад Суур-Паэ – Наталья Бульская,
Таллиннский детский сад Тууле – Кайре Коркма,
Таллиннский детский сад Вормси – Марье Саар,
Таллиннский детский сад Юлемисте – Алар Калякин,
Таллиннский детский сад Юмера – Ольга Цветкова,
Таллиннская гимназия Куристику – Рийна Шведе,
Таллиннская Лаагнаская гимназия – Анти Крик,
Ласнамяэская гимназия – Рийна Отьсепп,
Ласнамяэская русская гимназия – Мария Роганова,
Ласнамяэская основная школа – Елена Миххалап-Новикова,
Таллиннский Линнамяэский русский лицей – Анна Карро,
Таллиннская Ляэнемереская гимназия – Алена Медведьева,
Таллиннская Махтраская основная школа – Лейно Лепп,
Таллиннская Паэ гимназия – Анна Луйк,
Ласнамяэская музыкальная школа – Неэме Аррас,
Школа по интересам Тондираба – Серафима Колосова,
Таллиннское Ласнамяэское механическое училище – Алексей Федюкин,
Таллиннская школа обслуживания – Кристи Тийдо,
Таллиннский учебно-консультативный центр – Ольга Минаева.