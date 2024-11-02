02.11.2024, 08:00
ОБЗОР ЦЕН НА РЫНКАХ | Домашние заготовки предлагают по бешеным ценам: 25 евро за баночку варенья - это нормально?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Домашние заготовки предлагают и на рынках, но их выбор довольно ограничен. Банками с закатанными дарами лета и осени люди предпочитают торговать в социальных сетях.
Домашние заготовки на просторах интернета предлагают как мелкие производители, так и покрупнее. Фирма Miku talu, предлагающая свой товар на таллиннском рынке Нымме, выставила в группах Facebook, посвященных сельскохозяйственной и садоводческой продукции, рекламные таблицы с расценками. Изготовление консервов — тяжелая работа и на этом хуторе умеют ценить свое время. Выбор настолько увлекателен, что трудно ничего не заказать. Маринованные грибы объемом 0,5 литра стоят 15-20 евро, в зависимости от вида, а соленые - 25 евро.
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