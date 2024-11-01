01.11.2024, 13:35
Советник, работавший одновременно на двух престижных государственных постах, остался без обоих(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как сообщило Министерство юстиции, ведомство прекратило трудовые отношения с Рауно Вери, советником министра, это было сделано в период испытательного срока. Ранее Вери был уволен с должности советника по СМИ парламентской фракции партии Eesti 200.
С июля Вери работал одновременно как советником министра юстиции и цифрового развития Лийзы-Ли Пакоста, так и советником по прессе парламентской фракции партии Eesti 200, зарабатывая таким образом более 5000 евро в месяц, писал в сентябре портал Delfi.
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