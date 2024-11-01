Советник, работавший одновременно на двух престижных государственных постах, остался без обоих

С июля Вери работал одновременно как советником министра юстиции и цифрового развития Лийзы-Ли Пакоста, так и советником по прессе парламентской фракции партии Eesti 200, зарабатывая таким образом более 5000 евро в месяц, писал в сентябре портал Delfi.

Такая ситуация стала возможной благодаря тому, что Вери приступил к работе советником министра летом, когда Рийгикогу находился на летних каникулах и фракция Eesti 200 не успела обсудить этот вопрос. Однако когда этот вопрос подняли, то Вери не захотел уходить с поста советника по СМИ парламентской фракции Eesti 200.