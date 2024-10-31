ФОТО | „Мы хотим сохранить наш семейный бизнес!“ Как прошла забастовка ресторанов в Kolm Sibulat
Сегодня, 31 октября, по всей Эстонии с 12:30 до 12:40 прошла забастовка работников кафе, ресторанов, отелей и спа. Корреспондент RusDelfi побывала в ресторане Kolm Sibulat в момент акции протеста.
Захожу в ресторан примерно за 10 минут до начала акции. Меня встречает большой плакат, посвященный забастовке. Но кажется, это совсем не отпугнуло посетителей, наоборот - все столики в зале уже заняты. Мне предлагают место у барной стойки. Я заказываю кофе и меня вежливо предупреждают, что совсем скоро начнется протест - весь персонал и владельцы ресторана выйдут в зал и ровно на 10 минут перестанут работать. Свой кофе при этом я получить успела.
Ровно в 12:30 в зале ресторана и правда погас свет и затихла музыка, помещение погрузилось в полумрак. Совладелец заведения Роман Защеринский вышел к гостям и кратко рассказал об акции и ее целях - донести до государства, что сфера ресторанов и отелей нуждается в снижении налоговой ставки. Больше информации об акции можно было узнать из буклетов, которые лежали на всех столах, а также на барных стойках и столике у входа. В течение десяти минут слышны были только приглушенные голоса гостей и персонала, который перебрасывался между собой некоторыми фразами. По истечении 10 минут свет и музыку включили, а часть гостей поднялась из-за столов - люди специально не уходили из ресторана в момент акции, чтобы поддержать протестующих. Уходя, многие желали представителям ресторана удачи в их борьбе. „Она нам и правда понадобится“, - признается Роман Защеринский.
На момент начала акции к ней присоединилось более 450 ресторанов и отелей. В Kolm Sibulat в этот день на рабочее место пришли даже некоторые сотрудники, у которых по графику стоит выходной - будущее ресторанной сферы в Эстонии напрямую влияет на наличие рабочих мест.
„Мы протестуем по экономической причине, - говорит супруга Романа Яна Защеринская, работающая сегодня за барной стойкой. - Это наш семейный бизнес, и мы хотим сохранить его таким. Мы не хотим мириться с повышением цен - они растут уже столько лет, это ненормально. Мы хотим, чтобы экономика Эстонии росла, а не падала - и здесь мы действительно можем внести свой вклад, но не через повышение налогов“.
По словам Романа, с посещаемостью у ресторана нет проблем, и в обычные дни столики, как правило, бывают заняты. Однако даже при такой популярности ресторана у гостей повышение налога поставит бизнес в незавидное положение.
„Проблема в том, что хоть ресторан и полный, но из-за налоговой политики из 100 заработанных евро предприятию остается 2 или 3. И это настолько маленькая сумма, что даже при наполнении ресторана на 100% все равно этого будет мало. Если мы хотим предлагать свежую еду, а не купленные заранее полуфабрикаты, если мы хотим предлагать хорошее обслуживание, для этого всего нужны человеческие ресурсы, а это стоит денег. И чем выше поднимается цена за ресурсы, тем выше мы должны делать цены, и тем больше шанс, что много предприятий в Эстонии в конце концов или закроются, или сократят часть рабочей силы“, - поясняет ресторатор. По его словам, все его знакомые из данной сферы приняли участие в акции протеста. Основное условие - снизить налоговую ставку для ресторанов и отелей до 12%. Так еще не до конца оправившаяся от коронавируса и энергокризиса сфера начнет развиваться и приносить прибыль в том числе государству, но более позитивным способом. Ведь иначе придется повышать цены, а они и так стали настолько высокими, что для части людей поход в ресторан стал разовой акцией. По словам Романа, то, что за последние год-два покупательская способность упала, - очень заметно.
„Наш сектор после 2020 года еще не восстановился. И эти новые акции правительства его могут не задушить, конечно, - люди всегда будут нуждаться в еде, но просто убить то, что мы столько последних лет создавали. Сейчас Эстония уже считается страной с хорошими ресторанами. Как показали последние исследования, когда люди сюда приезжают, они сначала ищут рестораны, а потом гостиницы и развлечения. Раньше было наоборот. Сейчас рестораны являются для туристов магнитом. И мы боимся, что новая политика этот магнит „размагнитит“.
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