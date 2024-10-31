ФОТО | „Мы хотим сохранить наш семейный бизнес!“ Как прошла забастовка ресторанов в Kolm Sibulat

„Проблема в том, что хоть ресторан и полный, но из-за налоговой политики из 100 заработанных евро предприятию остается 2 или 3. И это настолько маленькая сумма, что даже при наполнении ресторана на 100% все равно этого будет мало. Если мы хотим предлагать свежую еду, а не купленные заранее полуфабрикаты, если мы хотим предлагать хорошее обслуживание, для этого всего нужны человеческие ресурсы, а это стоит денег. И чем выше поднимается цена за ресурсы, тем выше мы должны делать цены, и тем больше шанс, что много предприятий в Эстонии в конце концов или закроются, или сократят часть рабочей силы“, - поясняет ресторатор. По его словам, все его знакомые из данной сферы приняли участие в акции протеста. Основное условие - снизить налоговую ставку для ресторанов и отелей до 12%. Так еще не до конца оправившаяся от коронавируса и энергокризиса сфера начнет развиваться и приносить прибыль в том числе государству, но более позитивным способом. Ведь иначе придется повышать цены, а они и так стали настолько высокими, что для части людей поход в ресторан стал разовой акцией. По словам Романа, то, что за последние год-два покупательская способность упала, - очень заметно.