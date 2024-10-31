ВИДЕО | Забастовка ресторанов: владелец кафе раскритиковал налоговую политику государства(13)
Сотни кафе, ресторанов, гостиниц и спа по всей Эстонии устроили забастовку — так они требуют смягчения налоговой политики от правительства. На десять минут в торговом центре Kristiine приостановило работу и 54. Kohvik (Raklett ja võileib) — свет был погашен, а обслуживание клиентов — прекращено. Почему кафе пошло на такую меру — в материале RusDelfi.
Управляющая кафе Кристина рассказывает, что из-за повышения налогов они оказываются в замкнутом круге. „Если мы поднимаем цены, то у людей падает покупательская способность. Но на забастовку посетители реагируют положительно, понимают, потому что наступает ситуация, которая выходит из-под контроля. Всем хочется обратить немного внимания на проблему“.
„Помимо хлебобулочных изделий, мы также импортируем сыр и шоколад и видим, как в других странах многие продукты дешевле, потому что НДС ниже. При этом заработная плата выше, — говорит владелец 54 Яанус Рее. — Если налоги будут повышены еще больше, контраст станет еще сильнее. Цены в ресторанах вырастут, потребление уменьшится, следовательно, потребность в кадрах уменьшится, и работодатели больше не смогут платить конкурентоспособную заработную плату. Чем выше цена, тем меньше база покупателей“.
Сегодня, 31 октября, по всей Эстонии с 12:30 до 12:40 прошла забастовка работников кафе, ресторанов, отелей и спа.
Подробности — в видео!
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