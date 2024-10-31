ВИДЕО | Забастовка ресторанов: владелец кафе раскритиковал налоговую политику государства

Управляющая кафе Кристина рассказывает, что из-за повышения налогов они оказываются в замкнутом круге. „Если мы поднимаем цены, то у людей падает покупательская способность. Но на забастовку посетители реагируют положительно, понимают, потому что наступает ситуация, которая выходит из-под контроля. Всем хочется обратить немного внимания на проблему“.

„Помимо хлебобулочных изделий, мы также импортируем сыр и шоколад и видим, как в других странах многие продукты дешевле, потому что НДС ниже. При этом заработная плата выше, — говорит владелец 54 Яанус Рее. — Если налоги будут повышены еще больше, контраст станет еще сильнее. Цены в ресторанах вырастут, потребление уменьшится, следовательно, потребность в кадрах уменьшится, и работодатели больше не смогут платить конкурентоспособную заработную плату. Чем выше цена, тем меньше база покупателей“.

Сегодня, 31 октября, по всей Эстонии с 12:30 до 12:40 прошла забастовка работников кафе, ресторанов, отелей и спа.

Подробности — в видео!

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