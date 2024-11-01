ЧП и криминал
01.11.2024, 10:14

Пришли к соглашению: проворовавшийся банкротный управляющий наконец услышал приговор

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Вели Краави
Вели Краави
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA

Харьюский уездный суд одобрил договоренность известного в прошлом адвоката Вели Краави с прокуратурой, пишет Eesti Ekspress.

Судья Харьюского уездного суда Сандра-Кристин Кярнер утвердила в четверг договоренность, согласно которой Вели Краави приговорен к одному году и десяти месяцам лишения свободы. Из этого срока будут вычтены два дня, проведенные осужденным в ноябре 2020 года в предварительном заключении.

Кроме того, суд отменил установленную в отношении квартиры супруги Краави судебную ипотеку в размере 46 000 евро.

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