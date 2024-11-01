01.11.2024, 10:14
Пришли к соглашению: проворовавшийся банкротный управляющий наконец услышал приговор(1)
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA
Харьюский уездный суд одобрил договоренность известного в прошлом адвоката Вели Краави с прокуратурой, пишет Eesti Ekspress.
Судья Харьюского уездного суда Сандра-Кристин Кярнер утвердила в четверг договоренность, согласно которой Вели Краави приговорен к одному году и десяти месяцам лишения свободы. Из этого срока будут вычтены два дня, проведенные осужденным в ноябре 2020 года в предварительном заключении.
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