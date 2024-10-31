ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | „Эффект озера“ может вызвать град, снежную крупу и даже грозу

В четверг по Эстонии с запада на восток пройдет гребень высокого давления, но уже после обеда с моря подойдет активный циклон вместе с плотными осадками и более теплой воздушной массой. До обеда местами дожди, в Северо-Восточной Эстонии может пройти мокрый снег. Во второй половине дня на острова придут более интенсивные осадки, которые будут распространяться в течение дня по стране в восточном направлении и к вечеру покроют всю Эстонию. Ветер западных направлений к вечеру усилится. Температура воздуха 6–11°.