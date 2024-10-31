Новости Эстонии
31.10.2024, 14:55

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | „Эффект озера“ может вызвать град, снежную крупу и даже грозу

 
Коллаж: ожидаются твердые осадки, возможна даже гроза
Коллаж: ожидаются твердые осадки, возможна даже гроза
ФОТО: TARMO PAJU | DELFI MEEDIA

Погода в ближайшее время будет типичной для осени и очень неустойчивой. Смена воздушных масс будет сопровождаться штормовыми ветрами и осадками, прогнозирует синоптик Кайро Кийтсак в газете Maaleht.

В четверг по Эстонии с запада на восток пройдет гребень высокого давления, но уже после обеда с моря подойдет активный циклон вместе с плотными осадками и более теплой воздушной массой. До обеда местами дожди, в Северо-Восточной Эстонии может пройти мокрый снег. Во второй половине дня на острова придут более интенсивные осадки, которые будут распространяться в течение дня по стране в восточном направлении и к вечеру покроют всю Эстонию. Ветер западных направлений к вечеру усилится. Температура воздуха 6–11°.

В ночь на пятницу новая активная область низкого давления быстро сместится с Южной Финляндии в сторону Петербурга и удалится в течение дня в направлении центральных областей России. Вдоль ее южного края — по Эстонии — пройдет более теплая воздушная масса вместе с интенсивными дождями. Ожидается штормовой ветер юго-западного и западного направлений, в течение дня ветер сменит направление на северо-западное и северное, постепенно ослабеет, а в Эстонию начнет поступать арктический воздух. Вечером на островах вновь поднимется очень сильный северо-западный ветер, местами пройдет уже мокрый снег. Температура воздуха ночью 4-9, на побережье до 11, днем 4-10, местами до 13°, после обеда начиная с Северной Эстонии температура будет падать.

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