Единые карты Таллинна и Харьюмаа небезопасны, скоро появятся новые

С 2012 года в системе продажи билетов на общественный транспорт Таллинна используется бесконтактная карта, у которой, согласно проекту постановления Таллиннской горуправы, обнаружена брешь в безопасности. Тип карты, который в настоящее время используется в качестве единой карты, в новых решениях преимущественно использоваться не будет.

В законопроекте заверяется, что нынешний тип карты не представляет прямой или существенной угрозы для системы продажи билетов, поскольку в системе нельзя добавлять на счет деньги или билеты. Новая карта будет защищена от клонирования.

Имеющиеся карты при этом будут действовать и далее, заменять их не требуется.

В законопроекте также указано, что стоимость карты вырастет до 3 евро. Это обосновано тем, что стоимость единой карты оставалась на том же уровне с 2012 года, несмотря на то, что за период с 2015 по 2023 год стоимость сырья для карт выросла более чем на 50%, их транспортировка подорожала более чем в два раза, а из-за роста зарплат подорожала и деятельность, связанная с картами. Также выросли затраты продавцов, таких как Omniva и R-kiosk, поэтому, как сказано в проекте, некоторые продавцы, скорее всего, расторгнут договора, если не будет разрешено повышение платы за обслуживание.

В законопроекте уточняются и условия выкупа единой карты. Если карта была куплена до повышения цены, то возвращается 2 евро; если после повышения, то вернут 3 евро.