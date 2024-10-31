Единые карты Таллинна и Харьюмаа небезопасны, скоро появятся новые(3)
С декабря в Таллинне и Харьюмаа можно будет приобрести новую единую карту, которая будет стоит на евро дороже нынешней, но будет более безопасной и иметь обновленный дизайн.
С 2012 года в системе продажи билетов на общественный транспорт Таллинна используется бесконтактная карта, у которой, согласно проекту постановления Таллиннской горуправы, обнаружена брешь в безопасности. Тип карты, который в настоящее время используется в качестве единой карты, в новых решениях преимущественно использоваться не будет.
В законопроекте заверяется, что нынешний тип карты не представляет прямой или существенной угрозы для системы продажи билетов, поскольку в системе нельзя добавлять на счет деньги или билеты. Новая карта будет защищена от клонирования.
Имеющиеся карты при этом будут действовать и далее, заменять их не требуется.
В законопроекте также указано, что стоимость карты вырастет до 3 евро. Это обосновано тем, что стоимость единой карты оставалась на том же уровне с 2012 года, несмотря на то, что за период с 2015 по 2023 год стоимость сырья для карт выросла более чем на 50%, их транспортировка подорожала более чем в два раза, а из-за роста зарплат подорожала и деятельность, связанная с картами. Также выросли затраты продавцов, таких как Omniva и R-kiosk, поэтому, как сказано в проекте, некоторые продавцы, скорее всего, расторгнут договора, если не будет разрешено повышение платы за обслуживание.
В законопроекте уточняются и условия выкупа единой карты. Если карта была куплена до повышения цены, то возвращается 2 евро; если после повышения, то вернут 3 евро.
При выкупе единой карты возвращается ее продажная цена и остаток денег на карточном счете, если он составляет менее 20 евро и деньги были зачислены на карту в пункте продажи, на сайте pilet.ee или в телефонном приложении pilet.ee, при оплате через банковскую ссылку. Единую карту, остаток на счете которой превышает 20 евро или на которую деньги были зачислены через телефонного оператора, можно вернуть только в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии на основании документа, удостоверяющего личность. Средства, поступившие через телефонного оператора, возвращаются через телефонного оператора.