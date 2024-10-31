Капитан „Курессааре“, показавший средний палец судье, досрочно завершил сезон в Премиум лиге

31-летний защитник получил красную карточку в минувшую субботу в матче между „Курессааре“ и „Флорой“. На 39-й минуте Мяртен Паюнурм сравнял счёт (1:1), однако после длительного видеопросмотра главный арбитр встречи Кристьян-Эрик Ляэне принял решение отменить гол.

Красная карточка лишила Паюнурма возможности сыграть 2 ноября против „Нымме Калью“. В среду „Курессааре“ сообщил, что игрок получил дополнительное наказание — еще один матч дисквалификации. Это означает, что Паюнурм пропустит и заключительный тур сезона против нарвского „Транса“.

Сам Мяртен Паюнурм выразил сожаление по поводу своего поступка и извинился перед всеми футбольными болельщиками через сайт клуба. „Мой жест был сделан не с целью оскорбить кого-либо конкретно, это было крайне неудачное и глупое выражение эмоций, вызванных отменой гола, — пояснил Паюнурм. — Могу обещать, что такая ситуация с моей стороны больше не возникнет“.

Паюнурм сможет вернуться в состав „Курессааре“ в конце ноября, когда клубу предстоит встреча с „Пайде“ в 1/8 финала Кубка Эстонии. Накануне „Пайде“ одержала победу над „Флорой“ со счётом 2:0.

В Премиум лиге „Курессааре“ ведет борьбу, чтобы избежать переходных матчей, которые ожидают команду, занявшую девятое место, и клуб, ставший вторым в Первой лиге. В настоящее время у „Курессааре“ и таллиннского „Калева“ по 31 очку, тогда как пярнуский „Вапрус“ имеет на очко больше — 32.

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