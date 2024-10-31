Капитан „Курессааре“, показавший средний палец судье, досрочно завершил сезон в Премиум лиге
Капитан футбольного клуба „Курессааре“ Мяртен Паюнурм пропустит остаток сезона Премиум-лиги.
31-летний защитник получил красную карточку в минувшую субботу в матче между „Курессааре“ и „Флорой“. На 39-й минуте Мяртен Паюнурм сравнял счёт (1:1), однако после длительного видеопросмотра главный арбитр встречи Кристьян-Эрик Ляэне принял решение отменить гол.
Поддавшись эмоциям, Паюнурм показал судье два средних пальца. За этот жест капитан „Курессааре“ получил красную карточку, но только спустя 25 минут после случившегося.
Красная карточка лишила Паюнурма возможности сыграть 2 ноября против „Нымме Калью“. В среду „Курессааре“ сообщил, что игрок получил дополнительное наказание — еще один матч дисквалификации. Это означает, что Паюнурм пропустит и заключительный тур сезона против нарвского „Транса“.
Сам Мяртен Паюнурм выразил сожаление по поводу своего поступка и извинился перед всеми футбольными болельщиками через сайт клуба. „Мой жест был сделан не с целью оскорбить кого-либо конкретно, это было крайне неудачное и глупое выражение эмоций, вызванных отменой гола, — пояснил Паюнурм. — Могу обещать, что такая ситуация с моей стороны больше не возникнет“.
Паюнурм сможет вернуться в состав „Курессааре“ в конце ноября, когда клубу предстоит встреча с „Пайде“ в 1/8 финала Кубка Эстонии. Накануне „Пайде“ одержала победу над „Флорой“ со счётом 2:0.
В Премиум лиге „Курессааре“ ведет борьбу, чтобы избежать переходных матчей, которые ожидают команду, занявшую девятое место, и клуб, ставший вторым в Первой лиге. В настоящее время у „Курессааре“ и таллиннского „Калева“ по 31 очку, тогда как пярнуский „Вапрус“ имеет на очко больше — 32.
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