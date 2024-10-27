ВИДЕО | Капитан „Курессааре“, показавший судье неприличный жест, был отправлен в раздевалку после 20-минутного ожидания

Таллинская „Флора“ активно начала матч и открыла счёт на 34-й минуте благодаря голу Тони Варьюнда. „Курессааре“ также имел свои шансы в первом тайме, и одна из их атак завершилась голом на 39-й минуте. Однако вмешательство VAR отменило этот мяч, так как было установлено, что капитан „Курессааре“ Мяртен Паюнурм нарушил правила, совершив фол против Кристо Хуссара перед тем, как мяч оказался в сетке ворот.

Арбитр Кристьян-Эрик Ляэн отменил гол Мяртена Паюнурма после просмотра VAR и выписал жёлтую карточку игроку „Курессааре“. В ответ на это Паюнурм не сдержался и показал арбитру два средних пальца. Главный судья не заметил этой грубой реакции, и матч продолжился с преимуществом „Флоры“ 1:0 до перерыва.

Самое интересное началось в начале второго тайма. Прежде чем арбитр Кристьян-Эрик Ляэн дал свисток о его начале, бригада VAR вызвала его к экрану, чтобы пересмотреть эпизод, произошедший в первом тайме. Решение было принято быстро: Ляэн достал красную карточку и отправил Мяртена Паюнурма в раздевалку еще до начала второго тайма. Между неприличным жестом Паюнурма и окончательным решением главного судьи прошло около 20 минут.

Оставшийся в меньшинстве „Курессаар“ не смог оказать сопротивление „Флоре“ во втором тайме. Таллинский клуб забил ещё два безответных гола: Сергей Зенев отличился на 49-й минуте, а Маркус Соометс — на 67-й. В итоге „Флора“ одержала важную победу со счётом 3:0.

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