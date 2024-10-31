ВИДЕО | Мужчина ездил на личном троллейбусе и считал это законным. Полиция возбудила дело

В ходе беседы полицейских с управлявшим троллейбусом мужчиной выяснилось, что водителя и раньше уже останавливали, но ездить не запрещали. На сей раз полиция решила составить на мужчину протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством без регистрационного номера и без регистрации.

На вопрос, где можно увидеть - в каком регистре транспортное средство стоит на учете, и как проверить наличие страховки, водитель троллейбуса ответил, что у того есть свой регистр. Сотрудник полиции сказал, что по закону транспортное средство должно быть зарегистрировано в Транспортном департаменте, но, по словам водителя, в случае с троллейбусом это не требуется, потому что транспортное средство регистрирует собственник троллейбуса. В результате между полицией и водителем возник спор о том, идет ли речь о троллейбусе или нет, поскольку транспортное средство не было подключено к контактной сети и вырабатывало электричество с помощью дизельного генератора.