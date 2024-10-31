31.10.2024, 11:31
ВИДЕО | Мужчина ездил на личном троллейбусе и считал это законным. Полиция возбудила дело(7)
ФОТО: Скриншот с видео
В социальных сетях получило распространение видео, где видно, как полицейские остановили мужчину, который использовал троллейбус как частное транспортное средство. Для полиции это был первый подобный случай, и для прояснения ситуации было возбуждено расследование.
В ходе беседы полицейских с управлявшим троллейбусом мужчиной выяснилось, что водителя и раньше уже останавливали, но ездить не запрещали. На сей раз полиция решила составить на мужчину протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством без регистрационного номера и без регистрации.
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