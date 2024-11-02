Новости Эстонии
02.11.2024, 20:30

ЗИМНИЙ ПРОГНОЗ | Будем кататься на финских санках или на каноэ? Ждать ли суровой зимы и когда?

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ФОТО: S.Tatiana | Shutterstock

Хотя до дня зимнего солнцестояния (21 декабря) еще далеко, бывали годы, когда зима наступала уже в ноябре, причем ноябрь оказывался самым холодным месяцем. Поэтому издание Maaleht заранее обратилось к своим давним друзьям — знатокам природы — с просьбой дать свой прогноз на предстоящую зиму Какой она выдастся? Будет мягкой или суровой, подарит ли нам белое Рождество?

Яан Калда, Пярнумаа: Зима, как в давние времена

Приблизительно в десятых числах ноября, до или после Мартова дня, осенняя погода начнет постепенно меняться, и к концу месяца должна наступить зима, к этому времени ляжет уже довольно толстый слой снега. Зима начнется приблизительно 20-25 ноября, температура опустится до −20 градусов и ниже. Правда, ненадолго, вскоре морозы постепенно отступят.

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