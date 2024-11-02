ЗИМНИЙ ПРОГНОЗ | Будем кататься на финских санках или на каноэ? Ждать ли суровой зимы и когда?

Хотя до дня зимнего солнцестояния (21 декабря) еще далеко, бывали годы, когда зима наступала уже в ноябре, причем ноябрь оказывался самым холодным месяцем. Поэтому издание Maaleht заранее обратилось к своим давним друзьям — знатокам природы — с просьбой дать свой прогноз на предстоящую зиму Какой она выдастся? Будет мягкой или суровой, подарит ли нам белое Рождество?