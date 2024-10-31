„Воздействие будет довольно существенным“. Утрата монополии ударит по доходам Таллиннского аэропорта

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта еще до коронакризиса превысил три миллиона человек. В связи с этим государство по правилам ЕС должно было провести конкурс на оказание в аэропорту таких услуг как регистрация и организация прохода пассажиров на рейс, а также прием и погрузка багажа в самолеты. Победителем этого конкурса стала компания с 75-летней историей Aviapartner, работающая в 53 аэропортах в семи европейских странах.

„Договор с ней уже заключен, и с большой вероятностью она уже в следующем году начнет работать в Таллиннском аэропорту“, - сказал председатель правления столичной воздушной гавани Рийво Тувике.

До настоящего времени эти услуги оказывала исключительно дочерняя фирма аэропорта - Tallinn Airport GH.

Аэропортовые услуги оказываются на основании договоров с конкретными авиакомпаниями, и Таллиннскому аэропорту придется прилагать усилия для сохранения этих договоров в условиях конкуренции с Aviapartner.

„Этот пирог, который сейчас полностью в наших руках, безусловно, уменьшится. Будет давление и на маржу [прибыли]. Мы сами полагаем, что воздействие будет довольно существенным, но точный порядок цифр назвать очень сложно“, - сказал Тувике, все же предположив, что речь идет примерно о миллионе евро в год.

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