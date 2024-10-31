„Воздействие будет довольно существенным“. Утрата монополии ударит по доходам Таллиннского аэропорта
Пассажиропоток в Таллиннском аэропорт превысил предел, после которого, по правилам ЕС, аэропортовые услуги должны оказываться по правилам свободного рынка. Это означает, что столичный аэропорт утратит монополию на оказание данных услуг, которые сейчас предоставляет его дочерняя фирма, что грозит ему финансовыми потерями, пишет RusERR.
Пассажиропоток Таллиннского аэропорта еще до коронакризиса превысил три миллиона человек. В связи с этим государство по правилам ЕС должно было провести конкурс на оказание в аэропорту таких услуг как регистрация и организация прохода пассажиров на рейс, а также прием и погрузка багажа в самолеты. Победителем этого конкурса стала компания с 75-летней историей Aviapartner, работающая в 53 аэропортах в семи европейских странах.
„Договор с ней уже заключен, и с большой вероятностью она уже в следующем году начнет работать в Таллиннском аэропорту“, - сказал председатель правления столичной воздушной гавани Рийво Тувике.
До настоящего времени эти услуги оказывала исключительно дочерняя фирма аэропорта - Tallinn Airport GH.
Аэропортовые услуги оказываются на основании договоров с конкретными авиакомпаниями, и Таллиннскому аэропорту придется прилагать усилия для сохранения этих договоров в условиях конкуренции с Aviapartner.
„Этот пирог, который сейчас полностью в наших руках, безусловно, уменьшится. Будет давление и на маржу [прибыли]. Мы сами полагаем, что воздействие будет довольно существенным, но точный порядок цифр назвать очень сложно“, - сказал Тувике, все же предположив, что речь идет примерно о миллионе евро в год.
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