В Эстонии растет заболеваемость COVID-19 среди пожилых людей. Что важно знать?

„За последние две недели наблюдалась тревожная тенденция роста заболеваемости COVID-19, особенно среди пожилых людей, у которых повышен риск возникновения тяжелых форм болезни с необходимостью стационарного лечения“, — сказала Юлия Геллер, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных болезней Департамента здоровья. „Риск серьезного заболевания коронавирусной инфекцией выше у людей старше 60 лет, а риск возникновения серьезных осложнений особенно резко возрастает у людей в возрасте 80 лет и старше“.

Геллер отметила, что более 80 процентов всех пациентов, госпитализированных из-за COVID-19, были старше 60 лет, половина из которых - старше 80 лет.

Руководитель службы вакцинации Кассы здоровья Ханна Йяэ уточнила, что для предотвращения серьезных последствий данного заболевания предусмотрена вакцина от COVID-19, доступная для людей из групп риска по всей Эстонии, и вакцинация для них проводится бесплатно. „В группу риска по заболеванию COVID-19 входят люди старше 60 лет, беременные женщины, дети и взрослые с повышенным риском для здоровья, жители и работники учреждений социального попечения, а также сотрудники медицинских учреждений. Однако при вакцинации обязательно следует заранее убедиться, что с момента последней прививки от COVID-19 или окончания заболевания прошло более шести месяцев“.

Йяэ добавила, что выработка защитных антител занимает до двух недель с момента прививки. „Поэтому именно в данный период года вакцинация имеют особое значение для создания заблаговременной защиты, ведь распространение вируса только набирает обороты“, - сказала она.

При желании вакцину от коронавируса можно проводить одновременно с вакциной от гриппа. Если человек также принадлежит к группе риска по гриппу, прививка от гриппа для него также бесплатна.

Подходящий кабинет вакцинации можно найти здесь.

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