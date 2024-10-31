В Эстонии растет заболеваемость COVID-19 среди пожилых людей. Что важно знать?
Люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями по-прежнему подвержены самому высокому риску заражения COVID-19. Здесь приходит на помощь вакцинация против коронавируса, которая бесплатна для всех людей из группы риска и является самым простым способом уберечься от серьезного заболевания.
„За последние две недели наблюдалась тревожная тенденция роста заболеваемости COVID-19, особенно среди пожилых людей, у которых повышен риск возникновения тяжелых форм болезни с необходимостью стационарного лечения“, — сказала Юлия Геллер, руководитель отдела эпидемиологии инфекционных болезней Департамента здоровья. „Риск серьезного заболевания коронавирусной инфекцией выше у людей старше 60 лет, а риск возникновения серьезных осложнений особенно резко возрастает у людей в возрасте 80 лет и старше“.
Геллер отметила, что более 80 процентов всех пациентов, госпитализированных из-за COVID-19, были старше 60 лет, половина из которых - старше 80 лет.
Руководитель службы вакцинации Кассы здоровья Ханна Йяэ уточнила, что для предотвращения серьезных последствий данного заболевания предусмотрена вакцина от COVID-19, доступная для людей из групп риска по всей Эстонии, и вакцинация для них проводится бесплатно. „В группу риска по заболеванию COVID-19 входят люди старше 60 лет, беременные женщины, дети и взрослые с повышенным риском для здоровья, жители и работники учреждений социального попечения, а также сотрудники медицинских учреждений. Однако при вакцинации обязательно следует заранее убедиться, что с момента последней прививки от COVID-19 или окончания заболевания прошло более шести месяцев“.
Йяэ добавила, что выработка защитных антител занимает до двух недель с момента прививки. „Поэтому именно в данный период года вакцинация имеют особое значение для создания заблаговременной защиты, ведь распространение вируса только набирает обороты“, - сказала она.
При желании вакцину от коронавируса можно проводить одновременно с вакциной от гриппа. Если человек также принадлежит к группе риска по гриппу, прививка от гриппа для него также бесплатна.
Подходящий кабинет вакцинации можно найти здесь.
Рекомендации на сезон вирусных заболеваний
Касса здоровья и Департамент здоровья напоминают, что здравоохранение начинается с каждого из нас. Если человек заболел, первым делом ему следует остаться дома, чтобы дать отдых своему организму и не заразить других.
Даже в случае незначительных симптомов заболевания необходимо воздержаться от контакта с людьми, принадлежащими группе риска. При этом важно, чтобы дети с признаками заболевания не оставались на попечении бабушек и дедушек: симптомы COVID-19 схожи с симптомами других респираторных инфекционных заболеваний, а экспресс-тест может и не показать положительный результат в первые дни болезни, даже если ребенок уже заразен.
Общие рекомендации по профилактике инфекций верхних дыхательных путей
Часто мойте руки. Мойте руки теплой водой с мылом и в общественных местах используйте дезинфицирующее средство для рук.
Маска – это не ограничение, а возможность! В людных помещениях и общественном транспорте в сезон вирусных заболеваний, особенно группам риска, рекомендуется носить защитную маску. Маска должна закрывать как нос и рот, так и подбородок.
Избегайте ненужных контактов. В общественных помещениях стоит соблюдать разумную дистанцию с другими людьми.
Соблюдайте гигиену дыхательных путей. Если вы чихаете или кашляете, используйте одноразовую салфетку или рукав, но не голую руку.
Предпочитайте хорошо проветриваемые помещения. Самый простой способ обеспечить чистый воздух – открыть окна и проветрить помещения.
Вакцинация людей из групп риска. Вакцинация против COVID-19 бесплатна для всех людей из группы риска и является самым простым способом предотвращения серьезных форм заболевания.
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