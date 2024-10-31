Новые улики в деле об убийстве новорожденного: история поиска вскрыла неприятные подробности, в суд пришлось вызывать скорую

Прокурор Элийса Соммер представила на вчерашнем заседании доказательства, которые, по ее словам, показывают, что Кайри Куусемаа должна была знать о своей беременности. Например, была показана видеозапись с камеры наблюдения, на которой изображено, как Куусемаа посещает Рийгикогу за несколько недель до родов. Запись камеры наблюдения на заседания поставили на паузу в момент, когда Куусемаа находилась к ней боком. Прокурор обратила внимание на заметные вооруженным глазом изгибы живота, которые должны указывать на беременность.