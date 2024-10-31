ЧП и криминал
31.10.2024, 13:35

Новые улики в деле об убийстве новорожденного: история интернет-поиска вскрыла неприятные подробности, в суд пришлось вызывать скорую

 

  • За полтора месяца до родов Куусемаа начала искать в интернете информацию о прерывании беременности и родах.

  • Выросший живот она объяснила сестре тем, что много ела и пила, а трудности с передвижением — коронавирусом.

  • Под конец заседания Куусемаа стало нехорошо и пришлось вызвать скорую.

Кайри Куусемаа (в центре) обвиняется в убийстве новорожденного ребенка и осквернении трупа.
Кайри Куусемаа (в центре) обвиняется в убийстве новорожденного ребенка и осквернении трупа.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Если до настоящего времени в своем утверждении, что обвиняемая в убийстве младенца в Сууре-Ляхтру Кайри Куусемаа знала о своей беременности, прокуратура опиралась на весьма косвенные доказательств, то вчера в зале суда была представлена история поисковой системы с телефона Куусемаа.

Прокурор Элийса Соммер представила на вчерашнем заседании доказательства, которые, по ее словам, показывают, что Кайри Куусемаа должна была знать о своей беременности. Например, была показана видеозапись с камеры наблюдения, на которой изображено, как Куусемаа посещает Рийгикогу за несколько недель до родов. Запись камеры наблюдения на заседания поставили на паузу в момент, когда Куусемаа находилась к ней боком. Прокурор обратила внимание на заметные вооруженным глазом изгибы живота, которые должны указывать на беременность.

Кроме того, в вещах Куусемаа был найден бандаж, который предназначен преимущественно для поддержки спины беременных женщин, а также бюстгальтеры разных размеров, что, по мнению прокурора, также свидетельствует о беременности, поскольку во время беременности грудь часто увеличивается.

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