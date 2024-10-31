СВОДКА ЗА СУТКИ | BMW на высокой скорости вылетел с трассы и несколько раз перевернулся (ВИДЕО)

30 октября в 12.05 на 11-м километре шоссе Кийа — Вяэна-Вити (волость Харку, Харьюмаа) 31-летняя женщина потеряла управление автомобилем Nissan Almera и выехала с трассы. Пострадавшую доставили в больницу.

30 октября в 17.51 в Таллинне на улице Вана-Веэренни 56-летний мужчина упал с велосипеда. Пострадавшего доставили в больницу.

В 19.46 в Таллинне у дома номер 150 по Нарвскому шоссе 42-летний мужчина выбежал на проезжую часть и был сбит автомобилем BMW 118D, которым управлял 18-летний молодой человек. Пешехода доставили в больницу.

В 22.11 на 4-м километре шоссе Кяркна — Кобрату (волость Тарту) 22-летний мужчина на автомобиле BMW 550I отклонился на большой скорости с трассы, в результате чего машина несколько раз перевернулась через крышу. Водителя доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 8 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В полицию поступило одно заявление об угоне транспортного средства. В Пыхьяскую префектуру сообщили об угоне автомобиля Volkswagen Passat Variant черного цвета (2012 год выпуска) с регистрационным номером 499 BNY.

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