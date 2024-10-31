НКО „Слава Украине“ прекращает свою деятельность

Согласно сообщению НКО, ликвидация организации будет оформлена в конце года; в период с ноября по декабрь будут доведены до конца ранее начатые проекты.

„Решение о прекращении деятельности организации вызвано иссякшими пожертвованиями. Хотим поблагодарить всех, кто был с нами в сложный период и поддерживал нас. С вашей помощью мы смогли помочь тысячам людей и спасти жизни украинских военных“, - сказала исполнительный директор НКО „Слава Украине“ Ану Вилтроп.

В 2023 году некоммерческая организация „Слава Украине“ собрала пожертвования на общую сумму 1 024 364,09 евро. Однако весной 2024 года стало известно о подозрениях в возможном нецелевом использовании полученных НКО пожертвований и в мае бывшая руководительница организации Йоханна-Мария Лехтме получила статус подозреваемой по возбужденному в связи с этим уголовному делу. Расследование по уголовному делу в отношении НКО ведется как в Украине, так и в Эстонии. После этого имиджевого удара поток пожертвований в значительной мере иссяк, и в последнее время составлял менее 2000 евро в месяц.

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