НОВЫЙ ЗАКОН | Государство создаст службу по уходу за людьми с недостатками умственного развития

Изменения вступят в силу с 2025 года и будут касаться людей с недостатками умственного развития, которые нуждаются в специальном дневном или круглосуточном уходе, но какое-то время могут жить со своими близкими.

Целевая группа - это люди с умеренной, тяжелой, глубокой или иной степенью умственной отсталости, которым требуется особый уход или присмотр. До сих пор они получали помощь в рамках службы поддержки повседневной жизни. Теперь для этой целевой группы будет создана отдельная служба, при условии, что человеку необходимо пользоваться услугой не менее десяти дней в месяц. Новой услугой дневного и недельного ухода можно пользоваться не более 23 дней в месяц.

Поправка также предусматривает особый порядок регистрации места жительства людей, которые согласно регистру народонаселения проживают по адресу закрытого специального дома попечения.

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