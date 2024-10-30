Долгожданное обновление: банк Luminor внедрил систему мгновенных платежей

„Наши клиенты уже давно отметили, что в дополнение к внутрибанковским платежам Luminor начал очень быстро осуществлять и межбанковские переводы, - говорит Каспар Корк, руководитель отдела обслуживания частных клиентов Luminor Eesti. - Я рад сообщить, что после постепенного внедрения мгновенных платежей мы теперь в полной мере предоставляем эту услугу нашим клиентам“.

Для совершения мгновенного платежа нет необходимости выбирать или настраивать что-либо отдельно - если банк получателя поддерживает услугу мгновенных платежей, перевод будет автоматически сделан именно таким образом. Исходящие платежи ограничены суммой в 15 000 евро, а для входящих платежей ограничений нет. Это касается как частных, так и корпоративных клиентов. В случае невозможности осуществить мгновенный платеж - например, если банк получателя временно не может принять платеж или такой услуги у него нет - перевод будет автоматически осуществлен в виде обычного европлатежа.

По словам Корка, в банке постоянно работают над улучшением качества обслуживания клиентов, и мгновенные платежи - важный шаг в этом направлении. „Кроме того, мы стараемся обеспечить бесперебойную работу наших услуг и рады сообщить, что в этом году мы достигли рыночного уровня с более чем 99% доступности услуг“, - добавил Корк.

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