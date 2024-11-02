„Я готова была расплакаться. Решила, что в этих условиях не смогу продолжать работать“: как небольшие кафе справились с кризисом и почему повышение налогов для них - вопрос выживания?(1)
О проблемах в сфере кафе и ресторанов в последние дни говорят много - налоговые нововведения коснулись даже тех заведений, которые находятся на рынке довольно давно. Однако особенно болезненными они стали для молодых бизнесов, которые чудом выжили в период энергокризиса и только начали развиваться. Мы пообщались с владелицей кофейни „My little France“ Ольгой Цупсман, которая рассказала о том, как малые бизнесы переживают кризис и с какими проблемами им приходится справляться.
В ресторанный бизнес Ольга Цупсман пришла из сферы гостиничного дела - много лет была руководителем, занимала хорошую должность в крупной компании. Но три года назад Ольга решила исполнить свою мечту и открыть кофейню. Делом это оказалось непростым. Так как подобного опыта и знаний о специфике данного бизнеса не было, Ольге пришлось с нуля вникать во все процессы: от выбора поставщиков продукции и найма персонала до маркетинга.