„Я готова была расплакаться. Решила, что в этих условиях не смогу продолжать работать“: как небольшие кафе справились с кризисом и почему повышение налогов для них - вопрос выживания?

О проблемах в сфере кафе и ресторанов в последние дни говорят много - налоговые нововведения коснулись даже тех заведений, которые находятся на рынке довольно давно. Однако особенно болезненными они стали для молодых бизнесов, которые чудом выжили в период энергокризиса и только начали развиваться. Мы пообщались с владелицей кофейни „My little France“ Ольгой Цупсман, которая рассказала о том, как малые бизнесы переживают кризис и с какими проблемами им приходится справляться.