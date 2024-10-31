Путин действительно поддерживает Камалу Харрис на выборах?
В российских СМИ недавно появились слова Путина о том, что его личный фаворит на выборах США— Камала Харрис. При этом кажется, что в Украине нет энтузиазма по поводу того, чтобы Трамп стал президентом. Почему у двух разных сторон конфликта сошлись интересы в этом вопросе? Мы попросили посла США в Эстонии Джордж П. Кента прояснить ситуацию.
„Вы верите тому, что говорит Владимир Путин? - спросил посол США Джордж П. Кент. - Я думаю, что президент Зеленский, встречаясь с обоими кандидатами, понимает, что Украине нужно будет иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами, независимо от того, кто победит. На конференции Леннарта Мери ваш премьер-министр, министр иностранных дел и министр обороны сказали аудитории, эстонское правительство будет работать с тем президентом, кого выберет американский народ. Так что независимо от того, кто будет у власти, для США и Эстонии важно, чтобы у нас оставались очень тесные отношения. Демократы и республиканцы в большинстве продолжают оказывать большую поддержку Эстонии, а также Украине. Поэтому, когда голосование за дополнительные средства для Украины наконец состоялось, более 70 процентов членов Конгресса проголосовали „за“. Проведение голосования заняло много времени, но когда оно состоялось, его поддержали почти три четверти конгрессменов, и это были республиканцы и демократы.
Это правда, что почти все демократы поддержали, и только около половины республиканцев, но в целом три четверти наших избранных представителей поддержали дополнительную помощь, и это отражает то, чего хочет американский народ. То есть США продолжат поддерживать Украину независимо от того, кто победит, Трамп или Харрис? Что ж, я не дам гарантий того, что произойдет в будущем. Я думаю, что после окончания выборов мы увидим, кто контролирует Конгресс, кто контролирует Белый дом и как будет развиваться политика“.
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