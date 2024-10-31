Путин действительно поддерживает Камалу Харрис на выборах?

„Вы верите тому, что говорит Владимир Путин? - спросил посол США Джордж П. Кент. - Я думаю, что президент Зеленский, встречаясь с обоими кандидатами, понимает, что Украине нужно будет иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами, независимо от того, кто победит. На конференции Леннарта Мери ваш премьер-министр, министр иностранных дел и министр обороны сказали аудитории, эстонское правительство будет работать с тем президентом, кого выберет американский народ. Так что независимо от того, кто будет у власти, для США и Эстонии важно, чтобы у нас оставались очень тесные отношения. Демократы и республиканцы в большинстве продолжают оказывать большую поддержку Эстонии, а также Украине. Поэтому, когда голосование за дополнительные средства для Украины наконец состоялось, более 70 процентов членов Конгресса проголосовали „за“. Проведение голосования заняло много времени, но когда оно состоялось, его поддержали почти три четверти конгрессменов, и это были республиканцы и демократы.