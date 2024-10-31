Сотрудник КаПо дал показания в суде по громкому делу: им двигало лишь любопытство

В среду в Тартуском уездном суде продолжился процесс по делу крупного предпринимателя Парвела Пруунсильда и бывшего вице-мэра города Прийта Хумала, которые обвиняются в нарушении служебных ограничений. В ходе заседания был допрошен сотрудник Полиции безопасности, которого защитники Пруунсильда подозревают в ведении слежки на вечеринке корпорации Sakala. По собственным словам полицейского, он посетил гостевой вечер только для того, чтобы расширить свой кругозор, и из интереса к корпорации.