31.10.2024, 16:10
Сотрудник КаПо дал показания в суде по громкому делу: им двигало лишь любопытство
ФОТО: Delfi Meedia
Сотрудник Полиции безопасности (КаПо), посетивший вечеринку студенческой корпорации korp! Sakala под псевдонимом Антон Меримяэ, не выполнял там, по его словам, никаких служебных обязанностей.
В среду в Тартуском уездном суде продолжился процесс по делу крупного предпринимателя Парвела Пруунсильда и бывшего вице-мэра города Прийта Хумала, которые обвиняются в нарушении служебных ограничений. В ходе заседания был допрошен сотрудник Полиции безопасности, которого защитники Пруунсильда подозревают в ведении слежки на вечеринке корпорации Sakala. По собственным словам полицейского, он посетил гостевой вечер только для того, чтобы расширить свой кругозор, и из интереса к корпорации.
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