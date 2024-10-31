ЧП и криминал
31.10.2024, 16:10

Сотрудник КаПо дал показания в суде по громкому делу: им двигало лишь любопытство

 
По просьбе защитника Пруунсильда сотрудник Полиции безопасности, дававший показания, узнал себя на фотографии с вечеринки. „Этот красивый господин справа – это я“, — сказал он о фотографии, на которой его лицо изначально не было размыто.
По просьбе защитника Пруунсильда сотрудник Полиции безопасности, дававший показания, узнал себя на фотографии с вечеринки. „Этот красивый господин справа – это я“, — сказал он о фотографии, на которой его лицо изначально не было размыто.
ФОТО: Delfi Meedia

Сотрудник Полиции безопасности (КаПо), посетивший вечеринку студенческой корпорации korp! Sakala под псевдонимом Антон Меримяэ, не выполнял там, по его словам, никаких служебных обязанностей.

В среду в Тартуском уездном суде продолжился процесс по делу крупного предпринимателя Парвела Пруунсильда и бывшего вице-мэра города Прийта Хумала, которые обвиняются в нарушении служебных ограничений. В ходе заседания был допрошен сотрудник Полиции безопасности, которого защитники Пруунсильда подозревают в ведении слежки на вечеринке корпорации Sakala. По собственным словам полицейского, он посетил гостевой вечер только для того, чтобы расширить свой кругозор, и из интереса к корпорации.

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