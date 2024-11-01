Новости Эстонии
01.11.2024, 09:15

Минэкономики уволило руководителя программы по внедрению ИИ. Попавший под лавину критики глава отдела хранит молчание

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Кельдо: я даже не знаю, кто это начальство
Эркки Кельдо
Эркки Кельдо
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Министерство не позволяет раскрывать подоплеку конфликта, приведшего к увольнению Индрека Сеппо, который руководил государственной программой по внедрению искусственного интеллекта (ИИ).

На прошлой неделе Индрек Сеппо, уволенный со своей должности, рассказал о причинах своего ухода из Министерства экономики и коммуникаций в сообщении в Facebook, в котором упомянул о конфликте со своим непосредственным начальством Оттом Вельсбергом. Как сказал Delfi министр Эркки Кельдо, он ни разу не встречал Сеппо в здании министерства. Что касается Вельсберга, то Минэкономики не позволяет ему комментировать обвинения, прозвучавшие в его адрес.

Эркки Кельдо, возглавивший Министерство экономики и коммуникаций чуть больше трех месяцев, сказал Delfi, что ему не довелось встречаться с Сеппо. „Я даже не знаю, кто это начальство, о котором он говорит“, - сказал Кельдо, имея в виду Вельсберга.

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