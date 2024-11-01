Минэкономики уволило руководителя программы по внедрению ИИ. Попавший под лавину критики глава отдела хранит молчание

На прошлой неделе Индрек Сеппо, уволенный со своей должности, рассказал о причинах своего ухода из Министерства экономики и коммуникаций в сообщении в Facebook, в котором упомянул о конфликте со своим непосредственным начальством Оттом Вельсбергом. Как сказал Delfi министр Эркки Кельдо, он ни разу не встречал Сеппо в здании министерства. Что касается Вельсберга, то Минэкономики не позволяет ему комментировать обвинения, прозвучавшие в его адрес.