01.11.2024, 09:15
Минэкономики уволило руководителя программы по внедрению ИИ. Попавший под лавину критики глава отдела хранит молчание(2)
Кельдо: я даже не знаю, кто это начальство
ФОТО: | Delfi Meedia
Министерство не позволяет раскрывать подоплеку конфликта, приведшего к увольнению Индрека Сеппо, который руководил государственной программой по внедрению искусственного интеллекта (ИИ).
На прошлой неделе Индрек Сеппо, уволенный со своей должности, рассказал о причинах своего ухода из Министерства экономики и коммуникаций в сообщении в Facebook, в котором упомянул о конфликте со своим непосредственным начальством Оттом Вельсбергом. Как сказал Delfi министр Эркки Кельдо, он ни разу не встречал Сеппо в здании министерства. Что касается Вельсберга, то Минэкономики не позволяет ему комментировать обвинения, прозвучавшие в его адрес.
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