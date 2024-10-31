В Эстонии содержится сотни иностранных заключенных. Сколько можно сэкономить на их экстрадиции?

По состоянию на 21.10.2024 в Эстонии содержится 178 человек с гражданством иностранных государств. Из них 122 осуждены и 56 находятся под арестом, сообщила RusDelfi cпециалист по коммуникации Министерства юстиции Алина Подушкина.

По ее словам, расходы на содержание одного заключенного, независимо от того, является ли он гражданином Эстонии или иного государства, составляют 3500 евро в месяц, или 116 евро в день. Эта сумма формируется, исходя из общего бюджета тюремной службы за год и количества заключенных. Туда же входят затраты на инфраструктуру и персонал.

Таким образом, год содержания 178 иностранных заключенных обойдется Эстонии почти в 7,5 млн евро. Здесь важно оговорится, что число заключенных постоянно меняется: кого-то могут освободить, кто-то может умереть, а кого-то могут экстрадировать в его страну.

Что касается последнего, то решение об этом принимается судом в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. „Для этого иностранный заключенный, в отношении которого было вынесено постановление об экстрадиции, должен подать ходатайство об освобождении от отбывания наказания, которое тюрьма направляет в суд. Только после получения ходатайства суд решит, может ли осужденный быть освобожден от дальнейшего отбывания наказания“, – пояснила Подушкина.

Если посмотреть на более широкую картину, наши затраты на одного заключенного меньше, чем в других европейских странах. Согласно данным Совета Европы за 2022 год (по состоянию на 1 января 2023 года), стоимость одного дня содержания заключенного в Эстонии составляла 92 евро по сравнению со среднеевропейским показателем в 131 евро.

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