RMK сократит меньше работников, чем ожидалось(4)
Хотя месяц назад Центр управления государственными лесами (RMK), стремящийся сократить расходы, подал в Кассу по безработице предварительное уведомление о том, что под сокращение могут попасть до 80 должностей, реально в государственном ведомстве работу потеряют 50 человек.
„Так как мы реорганизуем к новому году свою работу, исходя из поставленных перед RMK целей, у 12 человек открылась возможность продолжить работу на другой должности или в другой роли. Было также несколько вакантных должностей, поэтому общее число сокращаемых будет несколько меньше, чем прогнозировалось изначально“, - сообщил председатель правления RMK Микк Марран.
Структура с уменьшенным числом должностей вступит в силу в полном объеме в RMK с нового года. Для сокращаемых последним рабочим днем будет 30 ноября. Возможности для экономии расходов искали во всех без исключения структурных подразделениях RMK, и незатронутым сокращениями не остался ни один отдел.
„RMK предстоит решать сложную задачу, компоненты которой включают повышенные ожидания по дивидендам, предстоящий рост налогов, усиление природоохранных ограничений, постоянное сокращение доли экономически используемых лесов, снижение объемов в долгосрочной перспективе, а также реализацию других целей, поставленных в плане развития и выраженных в ожиданиях владельца. Как ответственная организация, мы стремимся своевременно адаптировать свою деятельность к новым вызовам“, — пояснил Марран.
Дополнительный бюджет государства предусматривает изъятие в 2024 году в качестве дивидендов всей доналоговой прибыли RMK за прошлый год, то есть 119 миллионов евро. К этому добавится подоходный налог в сумме 38 миллионов евро. Всего — 157 миллионов евро.
Планируемый доход собственника на период 2025-2028 года вместе с подоходным налогом и налоговыми изменениями составляет 50,6 миллиона евро в год (исходя из решения правительства об увеличении изымаемых дивидендов на 5%).
Операционная прибыль в прошлом году снизилась
В 2023 года доход от продаж составил в RMK 306,4 миллиона (в 2022 году - 302,3 миллиона) евро. Большая часть оборота была получена от продажи круглого леса, щепы и права на вырубку. Операционная прибыль RMK составила 128 миллионов евро по сравнению с 152,6 миллиона евро в 2022 году.
Однако на этот год предприятие запланировало еще более скромные объемы продаж. Другими словам, выручка от продаж 2024 года оценивается в 246,7 миллиона евро, а операционная прибыль до уплаты налогов — 64,4 миллиона евро. В качестве причины снижения операционной прибыли в прошлогоднем экономическом отчете были названы снижение цен на древесину, рост зарплат и цен на закупаемые услуги, а также рост инфляции.
В 2023 экономическом году RMK выплатил в государственный бюджет в качестве дивидендов 75,0 миллиона (в 2022 году — 73,7 миллиона) евро. Был уплачен земельный налог в размере 4,7 миллиона (в 2022 году — 4,7 миллиона) евро и социальный налог в размере 9,0 миллиона (в 2022 году — 7,7 миллиона) евро.
Центр управления государственными лесами (RMK) был образован как государственное недоходное учреждение в 1999 году. В ведении RMK находится почти 30% всей территории Эстонии. В настоящее время в организации работает около 700 человек, но всего в управляемых центром лесах работает примерно 6500 человек. Во владении RMK находится 1 054 459 гектаров лесных угодий.
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