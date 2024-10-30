RMK сократит меньше работников, чем ожидалось

„Так как мы реорганизуем к новому году свою работу, исходя из поставленных перед RMK целей, у 12 человек открылась возможность продолжить работу на другой должности или в другой роли. Было также несколько вакантных должностей, поэтому общее число сокращаемых будет несколько меньше, чем прогнозировалось изначально“, - сообщил председатель правления RMK Микк Марран.

Структура с уменьшенным числом должностей вступит в силу в полном объеме в RMK с нового года. Для сокращаемых последним рабочим днем будет 30 ноября. Возможности для экономии расходов искали во всех без исключения структурных подразделениях RMK, и незатронутым сокращениями не остался ни один отдел.

„RMK предстоит решать сложную задачу, компоненты которой включают повышенные ожидания по дивидендам, предстоящий рост налогов, усиление природоохранных ограничений, постоянное сокращение доли экономически используемых лесов, снижение объемов в долгосрочной перспективе, а также реализацию других целей, поставленных в плане развития и выраженных в ожиданиях владельца. Как ответственная организация, мы стремимся своевременно адаптировать свою деятельность к новым вызовам“, — пояснил Марран.

Дополнительный бюджет государства предусматривает изъятие в 2024 году в качестве дивидендов всей доналоговой прибыли RMK за прошлый год, то есть 119 миллионов евро. К этому добавится подоходный налог в сумме 38 миллионов евро. Всего — 157 миллионов евро.

Планируемый доход собственника на период 2025-2028 года вместе с подоходным налогом и налоговыми изменениями составляет 50,6 миллиона евро в год (исходя из решения правительства об увеличении изымаемых дивидендов на 5%).

Операционная прибыль в прошлом году снизилась

В 2023 года доход от продаж составил в RMK 306,4 миллиона (в 2022 году - 302,3 миллиона) евро. Большая часть оборота была получена от продажи круглого леса, щепы и права на вырубку. Операционная прибыль RMK составила 128 миллионов евро по сравнению с 152,6 миллиона евро в 2022 году.