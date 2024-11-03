„Транспортная служба Бостона повесила знаки на русском языке“: почему русский используют в общественных местах США?

Мы — страна иммигрантов. Европейцы начали приезжать в Соединенные Штаты и Северную Америку в большом количестве в 1600-х годах, люди и сейчас продолжают приезжать в Соединенные Штаты. Первые иммигранты в Северную Америку в основном были англо-, немцко- и франкоговорящими. Затем уже в 1800-х годах иммигранты изменились, они стали итальяноговорящими или ирландцами, которые говорили по-английски с ирландским акцентом. Когда мы начали строить железные дороги, у нас появились первые большие группы азиатских иммигрантов: японцев и китайцев.

И в определенный момент, из-за экономических возможностей, у нас начали появляться иммигранты из испаноговорящих стран. Но это не все. После Второй мировой войны — это относится к той надписи, что вы мне показали — в США прибыло очень большое количество корейских иммигрантов. И очень успешных.

И поэтому сейчас существует удивительное разнообразие сообществ. Например, в Майами больше людей говорят по-испански, чем по-английски из-за волн миграции сначала с Кубы, а затем из Венесуэлы. А в других общинах приезжие могут быть из Кореи или Китая. Или даже представители хмонги — племенной группы из Лаоса, Вьетнама и Таиланда. Вот такова история Америки. И это часть нашей силы, что у нас так много разных сообществ.

Я расскажу вам одну историю, поскольку вы русскоязычное издание. Когда мы однажды вернулись из-за границы, это было где-то в 2011 году, мы поехали в Бостон, где живут мои родители. Мы поехали на общественном транспорте, и знаки внутри были на английском и русском языках. Потому что там много русскоязычных с еврейскими корнями, которые иммигрировали из бывшего Советского Союза. Они поселились в основном в Нью-Йорке, но также и в Бостоне.