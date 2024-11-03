„Транспортная служба Бостона повесила знаки на русском языке“: почему русский используют в общественных местах США?(1)
На одной из свежих фотографий, сделанных на участках для голосования в Америке, можно заметить, что информационные таблички дублируются на нескольких языках - испанском, китайском и корейском. Мы спросили у посла США в Эстонии Джордж П. Кента, почему так происходит. Оказалось, что помимо этих языков, в США можно встретить информационные знаки и на русском языке! Вот как посол объясняет этот феномен.
Мы — страна иммигрантов. Европейцы начали приезжать в Соединенные Штаты и Северную Америку в большом количестве в 1600-х годах, люди и сейчас продолжают приезжать в Соединенные Штаты. Первые иммигранты в Северную Америку в основном были англо-, немцко- и франкоговорящими. Затем уже в 1800-х годах иммигранты изменились, они стали итальяноговорящими или ирландцами, которые говорили по-английски с ирландским акцентом. Когда мы начали строить железные дороги, у нас появились первые большие группы азиатских иммигрантов: японцев и китайцев.
И в определенный момент, из-за экономических возможностей, у нас начали появляться иммигранты из испаноговорящих стран. Но это не все. После Второй мировой войны — это относится к той надписи, что вы мне показали — в США прибыло очень большое количество корейских иммигрантов. И очень успешных.
И поэтому сейчас существует удивительное разнообразие сообществ. Например, в Майами больше людей говорят по-испански, чем по-английски из-за волн миграции сначала с Кубы, а затем из Венесуэлы. А в других общинах приезжие могут быть из Кореи или Китая. Или даже представители хмонги — племенной группы из Лаоса, Вьетнама и Таиланда. Вот такова история Америки. И это часть нашей силы, что у нас так много разных сообществ.
Я расскажу вам одну историю, поскольку вы русскоязычное издание. Когда мы однажды вернулись из-за границы, это было где-то в 2011 году, мы поехали в Бостон, где живут мои родители. Мы поехали на общественном транспорте, и знаки внутри были на английском и русском языках. Потому что там много русскоязычных с еврейскими корнями, которые иммигрировали из бывшего Советского Союза. Они поселились в основном в Нью-Йорке, но также и в Бостоне.
И так как общественным транспортом пользовалось очень много русскоговорящих людей, транспортная служба Бостона повесила знаки и инструкции на русском языке. Мы с женой также посетили там больницу — это было где-то в начале 2000 года, она проходила осмотр перед родами. Инструкции на полу больницы тоже были на русском. И один из врачей был русскоговорящим. Опять же, это потому, что часть Бостона была в основном заселена русскоговорящими иммигрантами. Так что даже если испанский язык явно является вторым языком в Соединенных Штатах, если вы находитесь в определенном сообществе, у вас может быть перевод на 50 разных языков.
Но все эти люди могут говорить по-английски?
Это зависит от того, сколько им лет, когда они иммигрируют. Людям постарше сложнее выучить язык. Моей свекрови было, по-моему, 55 или 56 лет, когда она иммигрировала в США. Она говорит по-английски, но для нее это был поздний опыт, поэтому она предпочитает говорить по-русски, на ее родном языке.
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