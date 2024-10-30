ВИДЕООПРОС | Жители Таллинна о забастовке кафе и ресторанов: „После повышения цен придется кушать дома“

„Правильно делают, что бастуют. Наше правительство слишком закручивает гайки, и народу тяжело жить“, — говорит участвующая в опросе женщина.

„Как-то им нужно свои права отстаивать. Раньше, когда сами работали, посещали кафе и рестораны почаще. По ценам было приятно ходить. Сейчас — редко. Потому что настолько дорого. А с нового года — 24 процента. Для нашей жизни хочется побольше красивого. Придется кушать дома“, — говорит участница опроса.

„Надо заявлять о своих переживаниях, потребностях и говорить о проблемах в обществе. После повышения цен придется придумывать домашнее кафе с подружками, в теплое время года — пикники. Придется выкручиваться и более творчески подходить к делу“, — говорит участвующая в опросе женщина.

Подробности — в нашем видеоопросе!

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