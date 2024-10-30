Впервые после восстановления независимости Эстонии в Таллинне откроется новая муниципальная школа

Вице-мэр Алексей Яшин отметил историческую важность этого шага, ведь школа Põhjatähe станет первой полностью новой муниципальной школой в Таллинне с момента восстановления независимости Эстонии. „На данный момент в школе Põhjatähe еще нет ни учеников, ни педагогов, ни директора. Мы создаем эту школу с нуля и делаем это именно в районе Пыхья-Таллинн, где потребность в учебных заведениях особенно велика. Согласно прогнозам, за ближайшие десять лет население района увеличится примерно на 40 000 человек, что добавит более 1200 детей школьного возраста. Наша обязанность – обеспечить новых жителей достаточным количеством учебных мест, и я рад, что сегодня мы сделали важный шаг в этом направлении“.

Открытие Põhjatähe Põhikool существенно укрепит сеть образовательных учреждений в Пыхья-Таллинне. В 2025 году в эту сеть войдет и Таллиннская Открытая школа (Tallinna Avatud Kool), которая также станет муниципальной.

По словам старейшины района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур, решения по открытию новых школ – важный этап в рамках комплексного плана обновления школьной сети района. „Совместно с расширением существующих учебных заведений, новые школы обеспечат детям нашего района качественное образование рядом с домом и укрепят уверенность в будущем как для новых, так и для нынешних жителей“, — подчеркнула Кюлли Таммур.

Новые школы – Põhjatähe Põhikool и Tallinna Avatud Kool – находятся в управлении Таллиннского департамента образования. Они призваны обеспечить детям Пыхья-Таллинна качественное и доступное образование поблизости от дома, а также помочь решить проблему нехватки учебных мест, вызванную быстрым ростом населения района. Кроме того, новые школы способствуют сбалансированному развитию образовательной сети района.