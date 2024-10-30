Впервые после восстановления независимости Эстонии в Таллинне откроется новая муниципальная школа(2)
Городская управа Таллинна направила в городское собрание проект создания новой муниципальной школы – Таллиннской основной школы Põhjatähe, которая начнет свою работу 1 сентября 2025 года.
Вице-мэр Алексей Яшин отметил историческую важность этого шага, ведь школа Põhjatähe станет первой полностью новой муниципальной школой в Таллинне с момента восстановления независимости Эстонии. „На данный момент в школе Põhjatähe еще нет ни учеников, ни педагогов, ни директора. Мы создаем эту школу с нуля и делаем это именно в районе Пыхья-Таллинн, где потребность в учебных заведениях особенно велика. Согласно прогнозам, за ближайшие десять лет население района увеличится примерно на 40 000 человек, что добавит более 1200 детей школьного возраста. Наша обязанность – обеспечить новых жителей достаточным количеством учебных мест, и я рад, что сегодня мы сделали важный шаг в этом направлении“.
Открытие Põhjatähe Põhikool существенно укрепит сеть образовательных учреждений в Пыхья-Таллинне. В 2025 году в эту сеть войдет и Таллиннская Открытая школа (Tallinna Avatud Kool), которая также станет муниципальной.
По словам старейшины района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур, решения по открытию новых школ – важный этап в рамках комплексного плана обновления школьной сети района. „Совместно с расширением существующих учебных заведений, новые школы обеспечат детям нашего района качественное образование рядом с домом и укрепят уверенность в будущем как для новых, так и для нынешних жителей“, — подчеркнула Кюлли Таммур.
Новые школы – Põhjatähe Põhikool и Tallinna Avatud Kool – находятся в управлении Таллиннского департамента образования. Они призваны обеспечить детям Пыхья-Таллинна качественное и доступное образование поблизости от дома, а также помочь решить проблему нехватки учебных мест, вызванную быстрым ростом населения района. Кроме того, новые школы способствуют сбалансированному развитию образовательной сети района.
Таллиннская основная школа Põhjatähe будет располагаться по адресу Карьямаа,18. Она рассчитана на 648 учеников. Здание, находящееся в муниципальной собственности и ранее использовавшееся как для учебных целей, так и для коммерческой деятельности, было решено реконструировать под школу в 2023 году. На эти цели из городского бюджета выделено 11,3 миллиона евро.
Для поиска руководителя школы Таллиннский департамент образования объявит открытый конкурс. Новый директор приступит к работе в феврале 2025 года, а первые классы примут учеников уже осенью. Прием будет осуществляться поэтапно, что позволит временно использовать свободные помещения школы как альтернативные учебные места для школы Kalamaja Põhikool, здание которой будет на реконструкции.
Таллиннская Открытая школа начнет свою деятельность по адресу ул. Ауна, 6. Она также рассчитана на 648 учеников, которых будет обучать с 1-го по 9-й класс. Образовательная программа школы основана на методиках бывшей частной школы Avatud Kool, акцентирующих внимание на проектном обучении и развитии социальных навыков.
По данным исследования Института развития здоровья за 2024 год, дети из Пыхья-Таллинна значительно чаще добираются до школы пешком или на велосипеде по сравнению с учащимися других районов. Открытие школ вблизи мест проживания способствует использованию безопасных и здоровых способов передвижения, что положительно скажется на общем уровне здоровья учащихся.
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