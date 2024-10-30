ФОТО | В Харьюмаа появится крупнейший в Эстонии автоцентр

Как сообщает компания в своем пресс-релизе, сумма инвестиций составляет 20 миллионов евро, это будет крупнейший автоцентр в Эстонии, а также первый в странах Балтии дилерский центр Mercedes-Benz с новой концепцией.

По словам руководителя Veho Кейо Каасика, открытие нового представительства является частью долгосрочной бизнес-стратегии компании. Новый дилерский центр легковых автомобилей Mercedes-Benz разместится в Пеэтри, вдоль Тартуского шоссе. Туда переедут все действующие в Таллинне и Харьюмаа дилерские центры Veho: Veho Järve, центр подержанных автомобилей Veho Ülemiste и кузовной и покрасочный цех Veho Tänassilma.

„Есть несколько причин для объединения автосалонов в одно современное здание, важнейшей из которых является тот факт, что существующие здания Veho больше не позволяют нам предлагать нашим клиентам безупречный клиентский опыт, присущий бренду Mercedes-Benz, и ограничивают рост нашего бизнеса“, — подчеркнул Кейо Каасик.

„Строительством нового здания мы создаем первый в странах Балтии представительский сервисный центр в соответствии с новой концепцией Mercedes-Benz, где клиент сможет почувствовать себя сопричастным к бренду. Кроме того, мы консолидируем услуги Mercedes-Benz, предлагаемые в разных частях города, в одной удобной для клиента локации“, — добавил Каасик.

Новая концепция Mercedes-Benz подчеркивает устойчивость, цифровую трансформацию и инновации, ориентированные на клиента, и направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей клиентов путем создания более персонализированного обслуживания клиентов. „Для нас также важны гибкое использование и модульность помещений представительских офисов, использование цифровых инструментов и эффективность всех наших процессов. Несомненно, экологичность и энергоэффективность зданий также поддерживают основные ценности Veho“, — добавил Каасик.

По плану новый центр откроется в конце 2025 года.