ФОТО | В Харьюмаа появится крупнейший в Эстонии автоцентр
Компания по продаже и обслуживанию Mercedes-Benz Veho AS в сотрудничестве с Kaamos Kinnisvara AS построит в Пеэтри новый центр по продаже и обслуживанию легковых автомобилей Mercedes-Benz, где будут сосредоточены все представительства Veho, действующие в Таллинне и Харьюмаа.
Как сообщает компания в своем пресс-релизе, сумма инвестиций составляет 20 миллионов евро, это будет крупнейший автоцентр в Эстонии, а также первый в странах Балтии дилерский центр Mercedes-Benz с новой концепцией.
По словам руководителя Veho Кейо Каасика, открытие нового представительства является частью долгосрочной бизнес-стратегии компании. Новый дилерский центр легковых автомобилей Mercedes-Benz разместится в Пеэтри, вдоль Тартуского шоссе. Туда переедут все действующие в Таллинне и Харьюмаа дилерские центры Veho: Veho Järve, центр подержанных автомобилей Veho Ülemiste и кузовной и покрасочный цех Veho Tänassilma.
„Есть несколько причин для объединения автосалонов в одно современное здание, важнейшей из которых является тот факт, что существующие здания Veho больше не позволяют нам предлагать нашим клиентам безупречный клиентский опыт, присущий бренду Mercedes-Benz, и ограничивают рост нашего бизнеса“, — подчеркнул Кейо Каасик.
„Строительством нового здания мы создаем первый в странах Балтии представительский сервисный центр в соответствии с новой концепцией Mercedes-Benz, где клиент сможет почувствовать себя сопричастным к бренду. Кроме того, мы консолидируем услуги Mercedes-Benz, предлагаемые в разных частях города, в одной удобной для клиента локации“, — добавил Каасик.
Новая концепция Mercedes-Benz подчеркивает устойчивость, цифровую трансформацию и инновации, ориентированные на клиента, и направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей клиентов путем создания более персонализированного обслуживания клиентов. „Для нас также важны гибкое использование и модульность помещений представительских офисов, использование цифровых инструментов и эффективность всех наших процессов. Несомненно, экологичность и энергоэффективность зданий также поддерживают основные ценности Veho“, — добавил Каасик.
По плану новый центр откроется в конце 2025 года.
Архитектурное решение здания разработала команда известных эстонских дизайнеров и архитекторов. Главным проектировщиком также является Kaamos Ehitus OÜ и команда архитектурного бюро Nord Projekt OÜ, в которую входят Каспар Красс, Андрес Каристе, Маркус Варки и Сирье Виллемс.
Новый дилерский центр Mercedes-Benz под названием Veho Rae будет расположен по адресу Ляйке теэ 40/44 в поселке Пеэтри в волости Раэ в Харьюмаа. Земельный участок под новостройку площадью 20 757 м2 расположен рядом с Тартуским шоссе. Общая закрытая площадь строящегося здания составляет около 9 000 м2, и это будет крупнейший автоцентр в Эстонии.
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