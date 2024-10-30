ВИДЕО | Что важно знать автомобилистам перед новым годом? Рассказывают чиновники

Смотрите запись пресс-конференцию!

1 января 2025 года в Эстонии вступает в силу автомобильный налог. На сегодняшней пресс-конференции Департамент транспорта представил калькулятор, который поможет рассчитать величину так называемого годового налога и платы за регистрацию на основании регистрационного знака или технических данных транспортного средства.

Департамент дает три года на исключение из регистра дорожного движения т. н. транспортных средств-призраков и транспортных средств с приостановленной регистрацией. Если к 2027 году транспортное средство не будет снято с учета, за автомобиль автоматически будет начисляться ежегодный налог в размере 800 евро.

Формирование налоговой ставки

Легковые автомобили (категории М1 и М1G):

базовая часть

часть за выбросы СО 2

часть за массу

Налог можно будет уплатить как сразу полностью, так и частями. Не менее 50% суммы налога необходимо будет оплатить до 15 июня, остальную часть — до 15 декабря. Точная сумма налога будет рассчитана 1 января на основании данных дорожного регистра. Официальный калькулятор автоналога от Налогово-таможенного департамента находится ЗДЕСЬ!

Налог на автотранспортные средства будет состоять из двух частей: ежегодного налога, сбором которого в соответствии с законом будет заниматься Налогово-таможенный департамент, и сбора за регистрацию, которую будет взимать Департамент транспорта. Автомобильный налог будет поступать в государственный бюджет.

В соответствии с законом о налоге на транспортные средства автомобили экстренных служб, дипломатические автомобили и транспортные средства, связанные с определенной оборонной деятельностью, освобождаются от ежегодного налога и платы за регистрацию.

Плата за регистрацию не применяется при покупке транспортного средства у лизинговой компании лицом, бравшим его в лизинг и регистрирующим его на свое имя, а также при регистрации полученного в наследство транспортного средства на свое имя. В этих случаях плата за регистрацию применяется при следующей смене собственника.