ВИДЕО | Что важно знать автомобилистам перед новым годом? Рассказывают чиновники(8)
Чиновники Департамента транспорта и Налогово-таможенного департамента рассказали на пресс-конференции о том, что важно знать и что нужно сделать перед новым годом владельцам транспортных средств.
Смотрите запись пресс-конференцию!
1 января 2025 года в Эстонии вступает в силу автомобильный налог. На сегодняшней пресс-конференции Департамент транспорта представил калькулятор, который поможет рассчитать величину так называемого годового налога и платы за регистрацию на основании регистрационного знака или технических данных транспортного средства.
Департамент дает три года на исключение из регистра дорожного движения т. н. транспортных средств-призраков и транспортных средств с приостановленной регистрацией. Если к 2027 году транспортное средство не будет снято с учета, за автомобиль автоматически будет начисляться ежегодный налог в размере 800 евро.
Формирование налоговой ставки
Легковые автомобили (категории М1 и М1G):
базовая часть
часть за выбросы СО2
часть за массу
Налог можно будет уплатить как сразу полностью, так и частями. Не менее 50% суммы налога необходимо будет оплатить до 15 июня, остальную часть — до 15 декабря. Точная сумма налога будет рассчитана 1 января на основании данных дорожного регистра. Официальный калькулятор автоналога от Налогово-таможенного департамента находится ЗДЕСЬ!
Налог на автотранспортные средства будет состоять из двух частей: ежегодного налога, сбором которого в соответствии с законом будет заниматься Налогово-таможенный департамент, и сбора за регистрацию, которую будет взимать Департамент транспорта. Автомобильный налог будет поступать в государственный бюджет.
В соответствии с законом о налоге на транспортные средства автомобили экстренных служб, дипломатические автомобили и транспортные средства, связанные с определенной оборонной деятельностью, освобождаются от ежегодного налога и платы за регистрацию.
Плата за регистрацию не применяется при покупке транспортного средства у лизинговой компании лицом, бравшим его в лизинг и регистрирующим его на свое имя, а также при регистрации полученного в наследство транспортного средства на свое имя. В этих случаях плата за регистрацию применяется при следующей смене собственника.
В случае вывоза из страны транспортных средств младше десяти лет возможно ходатайствовать о возврате платы за регистрацию. Как сумма платы за регистрацию, так и сумма годового налога уменьшаются в зависимости от возраста транспортного средства: как для физических, так и для юридических лиц, а также для легковых автомобилей и микроавтобусов.