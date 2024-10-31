Новости Эстонии
31.10.2024, 07:00

Самое важное: что изменится в Эстонии с 1 ноября?

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Анна Тамм
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Delfi Meedia

Мы собрали самые актуальные изменения, которые ждут жителей Эстонии с 1 ноября 2024 года.

В Эстонии вступит в силу система страхования пациента. Из-за этого могут сильно вырасти цены на услуги стоматологов

Согласно вступившему в силу закону, все поставщики медицинских услуг обязаны заключить договор обязательного страхования ответственности в течение 30 дней, то есть до 1 декабря 2024 года. При этом оказалось, что данную услугу предлагает только одно страховое общество, причем по высоким ценам. В связи с этим Союз стоматологов предупредил, что с 1 ноября цены на услуги зубных врачей значительно вырастут: специалистам придется платить непосильно крупные суммы за страховку, которая, по словам врачей, не будет иметь никакой функциональной ценности.

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