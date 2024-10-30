У сети заправок проблемы с платежами: со счетов клиентов снимаются все деньги

В редакцию Ärileht вчера вечером обратился обеспокоенный клиент, по словам которого, на заправках Krooning вне зависимости от суммы со счета снимаются все деньги. „Банковский счет уходит полностью в ноль. Это произошло как с картой предприятия, так и с картой частного лица“, - описал он.

Руководитель AS Krooning Рихо Рыук подтвердил изданию Ärileht, что с вечера вторника на заправках их фирмы по всей Эстонии были проблемы с платежами карточкой. При оплате карточкой терминал опустошает весь банковский счет клиента. По словам Рыука, на данный момент их автозаправки не закрыты, и предприятие активно занимается решением проблемы.

Как сказал Рыук, сбоя можно избежать, если клиент перед началом заправки выберет сумму, которую нужно на счету забронировать. Сейчас компания пытается разрешить ситуацию, и затем будут выяснять, что стало причиной ошибки, пояснил глава фирмы.

„Естественно, у людей в конце месяца на счету меньше денег, и это вызывает недовольство. У некоторых очень печальное положение“, - добавил Рыук.

„Я сам бы хотел знать, почему возникла такая ерунда. Система платежей карточкой — очень крупная, поэтому решение проблемы займет немного больше времени. Хотелось бы надеется, чего сегодня всё будет налажено“, - сказал он.

Рыук заверил, что пострадавшим клиентам деньги будут возвращены при первой возможности.

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