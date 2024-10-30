Ян Левченко: стоимость одного F-35 равна 100 школам. Если ты сомневаешься в целесообразности таких трат, то ты – агент Кремля

Журналист описывает сложную экономическую ситуацию, в которой оказалась Эстония, и значительное увеличение расходов на оборону, а также отмечает, что совокупная экономия на культуре составит в ближайшие четыре года процентов 10.

„Стоимость одного боевого самолета F-35 приблизительно равна стоимости ста построенных с нуля и полностью оснащенных школ, – констатирует Левченко. – В том, что эти чудовищные расходы имеют смысл, не следует ни секунды сомневаться, если не хочешь прослыть наймитом Кремля. Автор этих строк и не сомневается, что решения в пользу обороны принимаются не от лучшей жизни. Но почему культура, не требующая по-настоящему больших вложений, вновь попадает под раздачу? Потому что не может ответить так, чтобы ее услышали. Может выйти на тактичный пикет, на который даже не обратит внимания министр, грохочущий мимо по брусчатке в своем „Мерседесе“.