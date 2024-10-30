30.10.2024, 11:31
ФОТО | В Нарве в очереди на границу мужчина напал на журналиста, ударив его в живот(17)
PPA: Нападения на журналистов в демократическом обществе недопустимы!
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в Нарве на Петровской площади на оператора ERR, который выполнял свою работу, снимая очередь перед погранпунктом, напал агрессивный мужчина, ударив журналиста в живот.
Оператор ERR выполнял съемку для сюжета в передачу „Народу важно“, когда к нему несколько раз подошел мужчина, предположительно, координирующий очередь, и агрессивно потребовал прекратить съемку.
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