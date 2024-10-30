30.10.2024, 15:56
20 700 человек с частичной трудоспособностью все же не способны работать. Получаемое ими пособие - 350 евро(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Эстонии насчитывается около 50 900 человек с отсутствующей или частичной трудоспособностью, которые официально не работают и не получают зарплату.
В этой скромной квартире в целях экономии отключено электричество, холодильник и стиральная машина не работают. Для того чтобы по вечерам не сидеть в темноте, приходится надевать налобный фонарик. Так в Тартуском уезде живет женщина-инвалид, которой уже давно приходится довольствоваться пособием в размере всего 351 евро. В 61 год она потеряла всякую надежду на то, что ее положение может улучшится, ей приходится ежедневно бороться за существование, а помогает ей только брат-пенсионер.
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