Экономика
30.10.2024, 15:56

20 700 человек с частичной трудоспособностью все же не способны работать. Получаемое ими пособие - 350 евро

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Из-за состояния здоровья многим людям с частичной нетрудоспособностью сложно найти посильную работу.
Из-за состояния здоровья многим людям с частичной нетрудоспособностью сложно найти посильную работу.
ФОТО: Hendrik Osula | Delfi Meedia

В Эстонии насчитывается около 50 900 человек с отсутствующей или частичной трудоспособностью, которые официально не работают и не получают зарплату.

В этой скромной квартире в целях экономии отключено электричество, холодильник и стиральная машина не работают. Для того чтобы по вечерам не сидеть в темноте, приходится надевать налобный фонарик. Так в Тартуском уезде живет женщина-инвалид, которой уже давно приходится довольствоваться пособием в размере всего 351 евро. В 61 год она потеряла всякую надежду на то, что ее положение может улучшится, ей приходится ежедневно бороться за существование, а помогает ей только брат-пенсионер.

В свое время врачебная комиссия назначила женщине, много лет проработавшей на заводе, инвалидность. Затем женщине пришлось ухаживать за прикованными к постели матерью и отцом, и ее и без того слабое здоровье было подорвано еще больше. За уход за больными родственниками компенсацию по уходу она не получала, официально в это время считалась безработной. Позднее женщина пыталась найти работу, которую могла бы выполнять, но это оказалось непосильной задачей.

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