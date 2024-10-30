Что случилось? „Золотой туалет“ исчез с Тоомпеа

„Насколько я знаю, появится новый, — сказал Delfi старейшина Кесклинна Сандер Андла. — Пустоши там не останется“.

Слова старейшины подтвердил руководитель отдела охраны городской среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Эркки Вахеоя. По его словам, туалет демонтировали уже на прошлой неделе, в пятницу, 18 октября, поскольку он амортизировался и все равно был закрыт. „В ближайшее время на том же месте будет установлен новый туалет“, — сообщил Вахеоя Delfi.

„Золотой туалет“ – это уличный туалет, расположенный на Тоомпеа в Таллинне, который был построен в 2001 году и на сооружение которого вместе с благоустройством территории было потрачено почти 2,3 миллиона крон. Туалет был построен без объявления официального тендера, что привлекло внимание общественности и правоохранителей.

Суд назначил руководителю отдела строительства и надзора Таллиннского департамента коммунального хозяйства Каупо Раадику штраф в размере 9 205 крон, генеральному директору Tallina Teede AS Тийту Падару в размере 33 670 крон, директору по развитию Tallina Teede AS Роланду Сумрету в размере 33 670 крон и заместителю руководителя и руководителю производственного отдела Маргусу Куусманну в размере 12 145 крон.

Согласно обвинению, сотрудники Таллиннского департамента дорог и коммунального хозяйства для строительства туалета объявили неправильный государственный тендер, заказав вместо покупки строительство туалета. Этим чиновники нарушили закон о госзакупках.

Сначала пользование туалетом стоило 2 кроны, с 2004 года подорожало до 3 крон, а с 2011 года посещение туалета стоит 20 евроцентов.

В 2002 году в „золотом туалете“ сыграли свадьбу.

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