Рейтинги партий: популярность Isamaa превысила отметку в 29%, выросла и поддержка центристов

С учетом опубликованных 30 октября данных последнего еженедельного опроса Norstat, 29,2% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают Isamaa, 18,4% - Партию реформ и 13,9% - Социал-демократическую партию, передает RusERR.

За неделю популярность Isamaa выросла на 0,8 процентного пункта, в то же время рейтинг Партии реформ снизился на 1,2, а социал-демократов - на 0,1 процентного пункта, в итоге отрыв Isamaa от Партии реформ увеличился до 10,8 процентных пункта, а отставание соцдемов от реформистов составляет 4,5 процентных пункта.

Центристская партия, популярность которой выросла на 0,6 процентного пункта до 13,4%, поднялась на четвертую позицию в рейтинге, на пятой строчке располагается EKRE с рейтингом 12,5% (-0,6 за неделю).

Поддержка входящей в правительство Eesti 200 опустилась на 0,1 процентного пункта до уровня 4%, то есть ниже избирательного порога, рейтинг внепарламентской партии „Правые“ вырос с 4,7% до 5%, рейтинг „Эстонских националистов и консерваторов“ (ERK) составил 1%, „Зеленых“ - 1,4% и Koos - 0,8%.

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