ФОТО | „Ночь расстрелянных поэтов“ прошла в Таллинне пятый год подряд
Стихи белорусских авторов звучали на эстонском, английском, украинском и белорусском языках. Сейчас 29 и 30 октября — признанные даты, когда отдается дань памяти жертвам сталинских репрессий. Из-за продолжающихся репрессий проводить акцию в Беларуси невозможно. Однако множество мероприятий проходит за рубежом или в интернете. Белорусы сохраняют память об этих именах.
На литературном вечере в Таллинне с приветственным словом выступила Кармен Йоллер — семейный врач, лауреат премии „Врач года Эстонии“ и депутат Рийгикогу. Стихи расстрелянных белорусских писателей прочитала председатель союза писателей Эстонии Маарья Кангро.
В ночь 29 на 30 октября 1937 года в Минске были расстреляны 132 представителя белорусской интеллектуальной элиты. Это были выдающиеся общественные и культурные деятели, внесшие большой вклад в национальную культуру, искусство и науку. Среди них было 22 поэта, поэтому эту ночь часто называют „Ночью расстрелянных поэтов“. Тогда против людей дела сфабриковали, в качестве „доказательств“ в них фигурировали только показания самих арестованных с признанием вины. В 1988 году все расстрелянные были реабилитированы.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.