ФОТО | „Ночь расстрелянных поэтов“ прошла в Таллинне пятый год подряд

В ночь 29 на 30 октября 1937 года в Минске были расстреляны 132 представителя белорусской интеллектуальной элиты. Это были выдающиеся общественные и культурные деятели, внесшие большой вклад в национальную культуру, искусство и науку. Среди них было 22 поэта, поэтому эту ночь часто называют „Ночью расстрелянных поэтов“. Тогда против людей дела сфабриковали, в качестве „доказательств“ в них фигурировали только показания самих арестованных с признанием вины. В 1988 году все расстрелянные были реабилитированы.