Новости Эстонии
30.10.2024, 12:34

Эстонский дипломат посетил форум во Пскове и попал в пропагандистское видео. МИД ЭР: „он участвовал только как слушатель“

 

Дипломат посольства Эстонии в Москве в качестве слушателя принял участие в форуме во Пскове, попав таким образом в новостной сюжет российского пропагандистского канала.

В Telegram распространяется видеорепортаж о форуме, который прошел во Пскове и был посвящен 25-летию подписания договора о создании союзного государства между Россией и Беларусью. В репортаже, помимо прочего, показан маленький фрагмент интервью с эстонским дипломатом, который приехал на форум в качестве слушателя. Эстонский дипломат сказал журналисту российского пропагандистского канала, что, хотя у наших стран могут быть совершенно разные понятия, диалог необходимо сохранять. Однако на видео непонятно, на какой вопрос отвечал дипломат или что сказал до и после показанной цитаты.

В Министерстве иностранных дел Delfi сообщили, что хотя отношения между Эстонией и Россией сведены до неизбежно необходимого минимума, эстонские дипломаты в России продолжат свою работу, насколько это возможно, и основное внимание уделяется тому, что касается непосредственно Эстонии или стран Балтии.

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