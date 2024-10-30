Эстонский дипломат посетил форум во Пскове и попал в пропагандистское видео. МИД ЭР: „он участвовал только как слушатель“

В Telegram распространяется видеорепортаж о форуме, который прошел во Пскове и был посвящен 25-летию подписания договора о создании союзного государства между Россией и Беларусью. В репортаже, помимо прочего, показан маленький фрагмент интервью с эстонским дипломатом, который приехал на форум в качестве слушателя. Эстонский дипломат сказал журналисту российского пропагандистского канала, что, хотя у наших стран могут быть совершенно разные понятия, диалог необходимо сохранять. Однако на видео непонятно, на какой вопрос отвечал дипломат или что сказал до и после показанной цитаты.