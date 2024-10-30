Министерство образования решило сдвинуть весенние каникулы

„Поскольку изменилось время выпускных экзаменов в основной школе, то поменяется и время весенних каникул“, – сообщила ERR пресс-секретарь Министерства образования и науки Мари Аннус.

Третьи каникулы в этом учебном году будут с 24 февраля по 2 марта, а четвертые (кроме 12-х классов) – с 14 апреля по 20 апреля. В этом учебном году на апрельские каникулы также выпадает Страстная пятница.

В 2025/2026 учебном году четвертые каникулы будут с 13 по 19 апреля. Страстная пятница – 3 апреля.

В 2026/2027 учебном году четвертые каникулы будут с 12 по 18 апреля. Страстная пятница – 26 марта.

Весной министр образования Кристина Каллас разослала расписание экзаменов и уровневых работ в основной школе и гимназии на 2024/2025 учебный год, согласно которому, по сравнению с предыдущими годами, выпускные экзамены в основной школе будут проводиться раньше, но с учетом того, что время проведения экзаменов в основной школе и гимназии совпадать не будет.